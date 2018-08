Mann bei Frontalkollision in Fürth leicht verletzt

Eine BMW-Fahrerin hatte den Renault an der Kurgartenstraße übersehen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Am späten Mittwochabend kollidierten an der Kreuzung der Kurgartenstraße mit der Nürnberger Straße in Fürth zwei Autos. Ein Mann wurde bei dem Unfall verletzt, an beiden Wagen entstand Totalschaden.

Bilderstrecke zum Thema BMW kollidiert mit Renault: Frontalzusammenstoß in Fürth Am Mittwochabend fuhren Rettungswagen und Polizei in die Fürther Kurgartenstraße. An der Kreuzung zur Nürnberger Straße waren dort gegen 22 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Mann wurde bei der Kollision leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Am Mittwochabend gegen 22 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem 1er-BMW die Kurgartenstraße in Fürth in Richtung Stadtgrenze entlang. Als sie von der Kurgartensstraße nach links in die Nürnberger Straße abbiegen wollte, übersah sie dabei jedoch einen Renault Twingo, der mit drei Männern besetzt war. In der Kreuzungsmitte kam es zur Frontalkollision der beiden Autos. Die Fahrzeuge blieben dort mit einem Totalschaden stehen. Nach ersten Informationen wurde die BMW-Fahrerin nicht verletzt. Ein Insasse aus dem Renault zog sich jedoch leichte Verletzungen zu, der Mann wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt.

Die Polizei Fürth und der Rettungsdienst waren vor Ort, ebenso wie die Fürther Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte kümmerten sich darum, auslaufende Betriebsstoffe abzubinden und die Autobatterien abzuklemmen. Eine konkrete Schadenssumme steht noch nicht fest.

