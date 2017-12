Mann in Fürther Jakobinenstraße von Trio ausgeraubt

28-jährigem Opfer wurde auch ein Zahn ausgeschlagen - vor 45 Minuten

FÜRTH - Am Freitag ist ein Mann in der Fürther Jakobinenstraße von drei bislang unbekannten Personen mit einem Messer bedroht und verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Bereits am vergangenen Freitag, dem 8. Dezember 2017, wurde ein 28-Jähriger in der Jakobinenstraße von drei Angreifern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Gegen 18 Uhr wurde er an der Fußgängerampel bei der Karolinenstraße überfallen.

Die Täter trugen dabei Sturmhauben, zogen ihn hinter eine Häuserecke und bedrohnten ihn anschließend mit einem Messer. Bevor ihm letztendlich ein Passant zu Hilfe kam und die Täter flohen, wurde dem Opfer auch noch ein Zahn ausgeschlagen.

Ein etwa 35 bis 40 Jahre alte Passant wird, ebenso wie mögliche weitere Zeugen, gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

