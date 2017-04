Märchenhafte Eröffnung des Roschtler Kultursommers

Auftakt mit Bilderausstellung Roßtaler Künstlerinnen - vor 1 Stunde

ROSSTAL - Zum Auftakt des Roschtler Kultursommers 2017 zeigen Karin Helmreich und Gudrun Lüdtke in der Spitzweedscheune unter dem Titel "Kadema" (für Nichtfranken: kein Thema) Malereien, in denen sie ihre Motive märchenhaft mystisch in Szene setzen.

Zum Auftakt des Roschtler Kultursommers gibt es märchenhafte Bilder zu sehen. © privat



Zum Auftakt des Roschtler Kultursommers gibt es märchenhafte Bilder zu sehen. Foto: privat



Eröffnung ist am heutigen Freitag um 19 Uhr. Zu sehen ist die Schau bis 14. Mai, immer samstags, 10 bis 13 Uhr, und sonntags, 10 bis 19 Uhr.

Die beiden in Roßtal haben für sich die Pigmenttechnik entdeckt. Dabei werden reine Pigmente mit den Fingern in Lösungsmitteln direkt auf der Leinwand gebunden. So entstehen "Stimmungsbilder, die den kürzesten Weg zum Herzen des Betrachters finden", sagen sie.