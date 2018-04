Maria Magdalena bittet zum Tanz

Spendenaktion zum Kauf einer Kirchenorgel — Knapp 70 000 Euro fehlen noch

FÜRTH - Eine Kirche ohne Orgel? Das gibt’s. Die evangelische Gemeinde Maria Magdalena am Südstadtpark hat denn auch einen großen Wunsch — und lädt deshalb an diesem Samstag zum "Tanz in den Mai".

Um keine Idee verlegen: Der Gemeindechor, hier beim jüngsten Benefizkonzert im vergangenen Jahr, will nun mit einem „Tanz in den Mai“ die Spendenschatulle für die lang ersehnte Orgel der Südstadtkirche füllen. © Foto: Brigitte Riemann



Eine Orgel soll es sein, damit der Gottesdienst in der 2008 geweihten Kirche bald von einem Kirchenmusikinstrument feierlich begleitet werden kann. Dieser Wunsch soll pünktlich zum 20-jährigen Geburtstag der Gemeinde im Advent 2019 in Erfüllung gehen. Schon beim Bau des Gotteshauses hatte der Burgfarrnbacher Architekt Markus Hilpert einen Platz für eine Orgel vorgesehen. Dass es jedoch noch über zehn Jahre dauern würde, bis dort auch tatsächlich eine Orgel erklingt, mochte sich seinerzeit niemand vorstellen.

Es liegt, wie fast immer, am Geld. Zwei Drittel der Kosten muss die Gemeinde zusammen haben, bevor sie die Orgel bestellen kann, etwa 95 000 Euro. Bis jetzt haben Benefizkonzerte (wir berichteten), Aktionen und Spendenaufrufe knapp 23 000 Euro eingebracht.

Die nächste vergnügliche Möglichkeit, einen Beitrag für das Instrument zu leisten, bietet sich nun am Samstag. Etwas verfrüht — was dem Konfirmationstermin am 29. April geschuldet ist — tanzt Maria Magdalena in den Mai. Ganz ohne Hexenzauber und Magie, dafür mit viel Musik für Fans von Standard-, Latein- und Solotänzen. Initiator dieses Tanzabends ist der Gemeindechor, der unter der Leitung von Ulrike Cran den Abend eröffnen und schließen wird. Bei einer Tombola gibt es Preise zu gewinnen, durstig und hungrig muss ebenfalls niemand von dannen ziehen.

Der "Tanz in den Mai" startet um 19 Uhr im Ökumenischen Zentrum der Gemeinde (Gerhart-Hauptmann-Straße 21). Karten (10 Euro) im Pfarrbüro und an der Abendkasse.

brie