Maria und Josef stemmen sich in Fürth gegen Pegida

Als Josef und Maria haben die Pfarrer von St. Michael, Stefanie Schardien und Hans-Ulrich Pschierer, in der Fußgängerzone Passanten eingeladen, mit ihnen in der Kirche Weihnachtslieder zu singen. Mit der Aktion setzten sie ein Zeichen für Barmherzigkeit und bezogen Stellung gegen die rechtspopulistische Pegida, die erneut in Fürth auftrat, diesmal zum „Weihnachtssingen“ vor dem Rathaus. Den Hetz-Reden von etwa 30 Rechten tönten aggressive „Haut-ab“-Rufen von rund 80 Pegida-Gegnern entgegen. Schardien sagte auch, der Fürchtet-euch-nicht-Ruf des Engels an die Hirten in der Weihnachtsgeschichte sei angesichts des Terroranschlags in Berlin „unfassbar wichtig“. Denn: „Ein großer Teil unserer Welt will Frieden, wir dürfen uns nicht von Angst kleinkriegen lassen“, zumal immer wieder Angst zu Hass-Gedanken führe. Die Stadt hatte am Rathaus ein Transparent mit dem Slogan „weltoffen, solidarisch, sozial“ entrollt“ und Peter Dabrock, den Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, zu einem Vortrag vor dem Stadtrat eingeladen. Mehr auf S. 31. © hbi/Foto: Aslanidis