Marktgemeinde Cadolzburg lud ihre Neubürger zum Empfang

Imbiss mit Information zum Ort - vor 26 Minuten

CADOLZBURG - Die Marktgemeinde wächst und wächst. Insgesamt 470 Neubürger zählte der Ort im Vorjahr – hauptsächlich in den Neubaugebieten von Egersdorf und Wachendorf sowie in der neuen Seniorenresidenz. Beim Neubürgerempfang erklärten Bürgermeister, Rathaus-Mitarbeiter und Gemeinderäte den "Neulingen" ihre Heimat.

Erstes Kennenlernen in der Grundschule: Vertreter der Marktgemeinde erklärten rund 70 Neubürgern, was Cadolzburg zu bieten hat. © Foto: Marcus Weier



Erstes Kennenlernen in der Grundschule: Vertreter der Marktgemeinde erklärten rund 70 Neubürgern, was Cadolzburg zu bieten hat. Foto: Foto: Marcus Weier



Zahlreiche Familien, Paare und Senioren aus allen 14 Ortsteilen Cadolzburgs waren der Einladung in die Grundschule gefolgt. Die Musikschule Cadolzburg untermalte die Veranstaltung mit ihrer Band "Avocation". Highlight war die anschließende Führung des Heimatvereins-Ehrenvorsitzenden Helmut Krämer durch Cadolzburg.

Führung um die Burg

Der Nachtwächter und passionierte Burgführer zeigte den "Neuen" den Altort rund um die Burg. Bei einem Imbiss und in gemütlicher Atmosphäre bot sich Gelegenheit, die verschiedenen Vereinsvorsitzenden des Marktes kennenzulernen. Vertreter des Gartenbauvereins, der Feuerwehr, des Seniorenbeirats, der beiden Sportvereine und der Schulen suchten das Gespräch.

Aktuell zählt Cadolzburg laut Bürgermeister Bernd Obst 11 173 Einwohner. Für die 100 Neubürger allein in der Awo-Seniorenresidenz in Egersdorf — von denen viele nicht mobil sind und deshalb auch nicht in die Grundschule gekommen sind — wird es in diesem Jahr noch eine gesonderte Veranstaltung geben. Als am weitesten angereister Neubürger wurde ein wenige Monate altes Baby begrüßt, das von seinem dänischen Vater durch die Aula getragen wurde.

Anschluss über die Vereine

Die rund 70 Gäste waren sichtlich begeistert vom reichhaltigen Kulturprogramm der Stadt, das Matthias Lange als Leiter des Kulturamtes vorstellte. Er gab den Zugezogenen den Tipp, sich einem Verein anzuschließen. Seine Erklärung: "Wer in einen Verein seiner Wahl eintritt, macht einen großen Schritt, um neue Freunde zu finden und Kontakte zu knüpfen." Und bei 65 Vereinen in Cadolzburg werde sich sicher für jeden etwas finden, meinte Lange.

Marcus Weier