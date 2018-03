Massenschlägerei vor Fürther Disko: Großeinsatz wegen Ultras

FÜRTH - Vor einer Diskothek in Fürth kam es nach dem Frankenderby am Samstagabend zu einer heftigen Massenschlägerei. Die Polizei griff mit einem Großaufgebot ein. Die Beamten ermitteln nun gegen 46 Männer, die sie der Fürther Ultra-Szene zuordnen.

Wie die Polizei mitteilt, lief eine große Anzahl an Männern gegen 22.15 Uhr vor der Diskothek in der Gustav-Schickedanz-Straße auf. Dort geriet die Gruppe, die die Polizei einer Fürther Ultragruppierung zuordnete, in einen Streit mit den Türstehern.

Plötzlich schlugen Männer aus der Gruppe heraus vier Mal auf zunächst unbeteiligte Personen ein. Die Polizei schritt daraufhin mit einem Großaufgebot ein - mehrere Steifenbesatzungen der Polizei Nürnberg, Fürth, Zirndorf sowie zwei Diensthundeführer waren im Einsatz.

Schlägerutensilien und Drogen gefunden

Als die Beamten die Kontrolle über den Tumult erlangt hatte, stellten sie die Identität von 46 Personen fest - darunter auch vier Männer, die der vorangegangenen Körperverletzung verdächtigt werden.

Während der Befragungen fand die Polizei bei zahlreichen Männern verschiedene Fan- und Schlägerutensilien sowie geringe Mengen Marihuana - die Drogen konnten die Beamten zunächst niemandem zuordnen.

Anschließend leitete die Polizei gegen die 46 Ultras ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch ein.

