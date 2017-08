Mediencamp in Berlin: Lehrstunde im Hauptstadtstudio

FÜRTH - Was machen Politiker eigentlich den ganzen Tag in Berlin? Jugendliche des Fürther Jugendmedienzentrums Connect, aus Oberfranken und Thüringen wissen es jetzt ein bisschen genauer. Sie waren im Rahmen eines "Mediencamps" fünf Tage lang in der Hauptstadt.

Was ist bei Wahlen wichtig? Wie produziert das ZDF sein Morgenmagazin? Fürther Jugendliche (hier in der Cafeteria des Senders) kennen nun Antworten auf die Fragen. Connect © Foto:



Schwerpunkt des Kooperationsprojekts, bei dem die Gruppe auch selbst verschiedene Medienproduktionen übernahm, war das Thema Wahlen. Dazu waren die jungen Leute unter anderem bei Landwirtschaftsminister Christian Schmidt zu Gast. Sie erhielten dort einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben eines Ministeriums. Anschließend stand ein Besuch im Bundestag auf dem Programm. Mit einer Umfrage zu den anstehenden Wahlen rundeten sie das Thema ab.

Ein besonderer Höhepunkt des Camps war der Besuch des ZDF-Hauptstadtstudios. Bei der Sendung des Morgenmagazins waren die Jugendlichen dabei — eine einmalige Gelegenheit, eine Live-Produktion hautnah zu erleben. Auch die Führung durch die Studios beeindruckte die Teilnehmer.

Die medialen Ergebnisse der Woche sind auf der Internetseite www.mediencamp.com zu finden.

