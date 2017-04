"Meet the Parents": Fürtherin lässt sich auf RTL verkuppeln

Die 25-jährige Sarah ist in der ersten Folge der neuen Show dabei - vor 28 Minuten

FÜRTH - Die neue RTL-Verkupplungshow "Meet The Parents" hat diesen Sonntag ihren Auftakt. Mit dabei: Sarah aus Fürth - und ihre Eltern. Die versuchen nämlich, den potenziellen Traummann von den Qualitäten ihrer Tochter zu überzeugen.

Mama Conny und Stiefvater Markus wollen das Date für Tochter Sarah klar machen. Foto: RTL



Das Format lief im vergangenen Jahr in Großbritannien an und natürlich muss RTL mal wieder nachziehen. Diesen Sonntag um 19.05 Uhr geht's los. Moderiert wird die sechsteilige "Dating-Show", wie sie der Sender nennt, von Daniel Hartwich.

Das Konzept erinnert ein bisschen an altmodische Verkupplungstechniken: Hier sind die Eltern gefordert, ihren Nachwuchs an den Mann oder die Frau zu bringen. Und so läuft das kuriose Kennenlernen ab: In jeder Folge müssen zwei Singles - attraktive Singles, wie RTL betont - blind aus drei potenziellen Traumpartnern wählen. Überzeugungsarbeit müssen die Eltern leisten, denen sie - auch gerne pikante - Fragen stellen dürfen, um sich einen Eindruck des möglichen Datepartners zu verschaffen.

Die Söhne beziehungsweise Töchter verfolgen das Geschehen derweil zusammen gebannt hinter verschlossener Tür. Ein einziges Mal dürfen sie einschreiten, wenn es ihnen zu brenzlig wird: Mit einem Anruf im Studio können sie verhindern, dass die Eltern allzu Peinliches ausplaudern.

Neben Kuppelshows wie "Adam sucht Eva" und "Bauer sucht Frau" passt die Sendung wunderbar ins typische RTL Programm. Das Eltern-Team, das am Ende der Show das Rennen macht, gewinnt für seinen Sprössling ein Rendezvous mit besagtem "attraktiven" Single. Ob es glücklich endet, sieht man in der nächsten Folge.

Morgenmuffel mit Sinn für Gedichte

Auch Sarah (25), Verkäuferin aus Fürth, hat sich für die Sendung qualifiziert. Laut RTL ist die junge tätowierte Dame ein Morgenmuffel und scheint nur unter Einfluss von Koffein zu "funktionieren". Ihr Typ Mann sei Elyas M‘Barek mit seinem charmanten Lächeln und seinem durchtrainierten Körper. Zu ihren Freizeitbeschäftigungen gehören Kochen und Backen. Ihre kreative Ader lebt Sarah beim Schreiben von Gedichten aus und singt für ihr Leben gerne Karaoke mit ihrer Schwester.

Für gemeinsames Singen scheint Kandidat Tim allerdings nicht so ganz viel Zeit zu haben: Der 29-Jährige studiert, arbeitet "nebenher 30 bis 40 Stunden pro Woche als Immobilienkaufmann" und macht viel Sport. Seine Kochkünste dagegen sind nicht die allerbesten - vielleicht ist da Sarah genau die Richtige für ihn!

Julia Hampel