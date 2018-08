Mehr Arbeitslose in den Sommerferien

Quote bleibt allerdings niedrig Viele warten auf Ausbildungsstart

FÜRTH - Die Arbeitslosigkeit ist – wie es im August zu erwarten ist – auch in Stadt und Landkreis gestiegen. Die Arbeitslosenquote bleibt aber auf niedrigem Niveau.

Auch in der STadt und dem Landkreis Fürth ist die Arbeitslosigkeit im August gestiegen. © Andre de Gaere



In den Sommerferien geht die Zahl der von den Arbeitsagenturen betreuten Menschen stets nach oben. Das liegt vor allem daran, dass sich junge Frauen und Männer, die die Schule oder Ausbildung beendet haben, vorübergehend arbeitslos melden. Erfahrungsgemäß fallen viele von ihnen im September wieder aus der Statistik, weil sie eine Lehr- oder Arbeitsstelle annehmen, ihre schulische Laufbahn fortsetzen oder ein Studium beginnen.

Irmtraut Schreiber, Bereichsleiterin der Fürther Agentur für Arbeit, ist deshalb nicht beunruhigt, der Anstieg sei "saisonal üblich". Und: Die Zahl der Arbeitslosen blieb weiter unter dem Vorjahresniveau.

In Fürth waren 3681 Menschen ohne Beschäftigung. Das sind zwar 4,8 Prozent mehr als im Juli, aber 6,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 4,9 Prozent – im August 2017 lag sie bei 5,3 Prozent.

Weniger offene Stellen

Die Personalnachfrage liegt in Fürth übers Jahr gesehen etwa auf dem Level des vergangenen Jahres. Seit Januar wurden 2095 Vakanzen gemeldet (plus 1,4 Prozent). Aktuell sind bei der Agentur 1192 offenen Stellen registriert – 9 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Im Landkreis waren im August 1727 Menschen arbeitslos gemeldet – das sind 6,1 Prozent mehr als im Juli, aber 3,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,6 Prozent, also 0,1 Prozentpunkte niedriger als ein Jahr zuvor.

Die Personalnachfrage ist abgekühlt, es wurden weniger Stellen gemeldet als im Juli. Seit Januar gingen 1264 Stellenangebote aus dem Landkreis ein (plus 2 Prozent). Mit 728 offenen Stellen umfasst der Bestand momentan 17,4 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Um ein komplettes Bild der Arbeitslosigkeit zu gewinnen, muss auch die sogenannte "Unterbeschäftigung" betrachtet werden: In dieser Kategorie erfasst die Agentur zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch jene Menschen ohne Job, die zeitweise erkrankt sind, eine Fortbildung oder Bewerbungstrainings durchlaufen. Samt Unterbeschäftigung betrug die Quote im August in Fürth 6,8 Prozent (August 2017: 7,5 Prozent), im Landkreis 3,2 Prozent – genauso wie vor einem Jahr.

Claudia Ziob