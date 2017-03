Mehr Komfort für Radler in der Stadt Fürth

FÜRTH - Radfahrern wird der Weg durch die Stadt geebnet. Für 203 500 Euro will die Kommune heuer Rad- und Fußwege aufmöbeln. Hinzu kommen neu gekennzeichnete Fahrspuren am Straßenrand.

Der trennende Grünstreifen des Geh- und Radwegs an der Ludwigsbrücke soll bei der Deckensanierung zugunsten einer gemeinsamen Trasse aufgelassen werden © Foto: Edgar Pfrogner



Zu den aufwändigsten Projekten gehört die Erneuerung der bislang getrennt geführten Fuß- und Radwege im Bereich der Ludwigsbrücke und zwischen Friedhofsteg und Käppnersteg als durchgehend asphaltierte Trassen. Die bisherigen Grünstreifen in der Mitte entfallen dabei.

Mit klarer Mehrheit sprachen sich die Bauausschussmitglieder gegen eine Trennung von Geh- und Radwegbereich aus, wie sie Carmen Kirchner, die städtische Beauftragte für Menschen mit Behinderung, forderte. Damit, so gab Grünen-Stadtrat Harald Riedel zu bedenken, würde das durchgängige Prinzip eines gemeinsamen Weges von Nürnberg bis Erlangen durchbrochen.

Im Bereich der Wolfsgrubermühle hat Fürth mit einer Trennung schon einmal Schiffbruch erlitten. Allerdings, weil der Radweg für den Begegnungsverkehr zu schmal war, wie Tiefbauamtschef Hans Pösl anmerkte. Doch CSU-Fraktionschef Joachim Schmidt und sein SPD-Kollege Sepp Körbl wandten ein, dass eine Trennlinie nur vermeintliche Sicherheit bietet und keine Garantie dafür, dass die Seiten nicht verwechselt werden.

Woanders klappt das gemeinsame Benutzen des Pegnitztalwegs auch, wurde von den Gegnern der Trennung ins Feld geführt. Als Leitlinien für Blindenstöcke hielt die Ausschussmehrheit im Bereich der Ludwigsbrücke die Bordsteine am Parkplatzrand für ausreichend. Mit nur einer Stimme Mehrheit abgelehnt wurde jedoch der Wunsch der Radlerlobby nach weißen Randstreifen, die dafür sorgen sollten, dass man den Talradweg in der Dunkelheit besser erkennt.

Neue Decken sollen heuer auch der Fuß- und Radweg zwischen Käppnersteg und Vacher Straße sowie der Heckenweg zwischen Scherbsgraben und Kapellenstraße erhalten. Neu markieren will die Kommune daneben im Zuge der Deckenerneuerung der Fronmüllerstraße zwischen Jakob-Wassermann-Straße und Liesl-Kießling-Straße.

Für neue Straßendecken stellt die Kommune heuer insgesamt 900 000 Euro zur Verfügung. Geprüft werden soll dabei auf Anregung der Grünen, ob Flüsterasphalt wie in der Karolinenstraße und Bernbacher Straße auch in der Fronmüllerstraße, der Schwabacher Straße und Herboldshofer Straße verwendet werden kann. Der Tiefbauamtschef gibt sich hinsichtlich der Effektivität allerdings eher skeptisch.

Ganz oben auf der Prioritätenliste des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Fürth stehen nach Angaben des Fürther Kreisvorsitzenden Olaf Höhne sichere Radwege in der Jakobinenunterführung und in der Schwabacher Unterführung. Während hier noch keine rasche Lösung in Sicht ist, sollen, so die städtische Radwegplanerin Susanne Plack, wenigstens die Schiebe-Rinnen für Fahrräder an den Treppen des Osttunnels am Bahnhofshochhaus noch heuer eingebaut werden. Nach zäher Diskussion sei die Entscheidung für 50 Zentimeter breite Metallrampen gefallen.

Fortschritte verzeichnet Plack auch bei der Planung von Radschnellwegen und für der Regnitztalquerung im Zuge der S-Bahnlinie. Im April soll der Bauausschuss zudem die Radwegführung über die Fürther Freiheit diskutieren. Am liebsten wäre Höhne das Radeln auf der Bustrasse. Wenn hier jedoch der Wochenmarkt angesiedelt wird, kommt auch der Weg entlang der Geschäftshäuser am Südrand in Frage. Einen großen Fortschritt sieht der ADFC-Sprecher in den beim Ausbau der Königstraße mit ihren angrenzenden Plätzen auf der Fahrbahn geplanten Fahrradspuren.

