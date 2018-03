Mehr Wertschätzung für Pflege

FÜRTH - Drei Einrichtungen betreibt die Diakonie Neuendettelsau mittlerweile in Fürth. Grund genug also, auch zum Jahresempfang in die Kleeblattstadt einzuladen, bei dem zudem die Löhe-Medaille verliehen wurde. Rund 600 Gäste kamen aus diesem Anlass in die Stadthalle.

Annemarie Schraml, Christa Naaß und Maria José Hueltes wurden im Rahmen des Jahresempfangs für ihr besonderes Engagement mit der Löhe-Medaille geehrt. © Foto: Uwe Niklas



Ein erfolgreiches Jahr liege hinter dem Träger unterschiedlicher sozialer, karitativer und medizinischer Einrichtungen. Das war Tenor in den Ausführungen verschiedener Vorstandsvertreter. Dank dieses wirtschaftlichen Erfolgs habe man in neue Dienstleistungen, aber auch in "Innovation und Experimente" investieren können, erklärt etwa der kaufmännische Vorstand Dietmar Motzer.

Diese seien notwendig, um weiterhin ein passgenaues Angebot, entsprechend den Anforderungen und Nöten in der Region, präsentieren zu können. In Fürth wird diese Firmenpolitik anhand der neuen Fachakademie für Sozialpädagogik offenkundig, die heuer an den Start gehen und Platz für 250 Studierende bieten soll.

Kooperationen, etwa mit der Stadt Schwabach in einer gemeinsamen Krankenhausgesellschaft oder mit dem Evangelischen Diakonieverein Stein, seien in den vergangenen Monaten noch verstärkt worden, so der Vorstandsvorsitzende Mathias Hartmann. Außerdem setze die Diakonie Neuendettelsau auf eine gute Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und Seelsorgern vor Ort. "Gerade in Krisensituationen sind diese Netzwerke für eine schnelle und effektive Hilfe unabdingbar", betont Hartmann.

Er begrüßt, dass sich die künftige Bundesregierung stärker dem Thema Pflege widmen möchte, wenngleich Hartmann die Schwerpunkte anders setzen würde: "Die entscheidenden Baustellen sind weiterhin der Fachkräftemangel, ein undurchschaubares System der Förderung und Unterstützung, die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die angespannte Arbeitssituation für die Mitarbeitenden." Die versprochenen 8000 neuen Stellen in der Pflegebranche seien nicht mehr "als ein Tropfen auf einen heißen Stein".

Überdies fordert Hartmann einen neuen Ansatz. Der Blick müsse sich stärker auf die Potenziale der Pflegebedürftigen richten als auf die Defizite, um die Selbstständigkeit so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Doch genau dafür gebe es zu wenige Pflegekräfte.

Letztlich müsse sich aber nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft ändern, fordert der Vorstandsvorsitzende. Die Diakonie Neuendettelsau setze sich deshalb dafür ein, dass Pflegeberufe ein besseres Image und eine höhere gesellschaftliche Wertschätzung erhalten – beispielsweise durch den im vergangenen Jahr ausgelobten Kreativwettbewerb unter dem Titel "Ich pflege gerne".

7800 Frauen und Männer sind nach Angaben der Diakonie in den verschiedenen Einrichtungen und Diensten beschäftigt. Besonders bei den Kindertagesstätten sei ein "immenses Wachstum" zu verzeichnen. Demnach hat sich die Zahl der betreuten Mädchen und Jungen in den vergangenen zehn Jahren auf 1500 erhöht und damit mehr als verdoppelt. In den 17 Kitas werde das Augenmerk auf ein integratives pädagogisches Konzept gerichtet, "um allen Kindern mit und ohne Behinderung ein förderliches Lern- und Betreuungsumfeld zu ermöglichen".

Im offiziellen Teil des Jahresempfangs sprach der Neurowissenschaftler Henning Beck über das Thema "Analoges Denken in der digitalen Welt – die Biologie des Geistesblitzes". Zudem wurde mit Annemarie Schraml, Christa Naaß und Maria José Hueltes drei Frauen die Löhe-Medaille verliehen, weil sie "in herausragender Art und Weise zur Verbreitung der Gedanken" des in Fürth geborenen Diakonie-Gründers Wilhelm Löhe beigetragen haben.

SPD-Politikerin Naaß erhielt die Auszeichnung für "ihren unermüdlichen Einsatz in zahlreichen Gremien und ihr soziales Engagement". Annemarie Schraml, ehemalige Chefärztin in der Cnopf’schen Kinderklinik, wurde für ihren Einsatz im Projekt "Feuerkinder" bedacht, in dessen Rahmen sie in 18 Jahren fast 1900 Operationen in Tansania durchgeführt hat. Maria José Hueltes ist Präsidentin eines Vereins in Spanien, der sich dafür einsetzt, die dortige Arbeitsmarktsituation für Jugendliche zu verbessern und dabei seit 2010 eng mit der Diakonie Neuendettelsau kooperiert.

