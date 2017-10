Dicke Rauchschwaden zogen am Samstagnachmittag über Fürth: In Herboldshof stand eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flammen. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, brannte die Wohnung komplett aus und die Flammen griffen teils auch auf andere Wohnungen über. Zwei Frauen wurden bei dem Brand leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. © ToMa