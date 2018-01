Mehrzweckhalle erhält Millionen-Spritze

Generalsanierung des Gebäudes in Wachendorf ist günstiger als ein Neubau — Erweiterung im Blick - vor 2 Stunden

CADOLZBURG - Cadolzburg will tief in die Kasse greifen, um ein Bauprojekt zu stemmen, von dem besonders Sport und Kultur profitieren werden: Die in die Jahre gekommene Mehrzweckhalle in Wachendorf wird für rund 2,2 Millionen Euro generalsaniert. Das beschloss der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig und folgte damit der Empfehlung des Bauausschusses.

Sportler, Theaterspieler und Hortkinder können sich freuen. Ab 2019 wird die Mehrzweckhalle in Wachendorf generalsaniert. Über zwei Millionen Euro lässt sich die Marktgemeinde Cadolzburg das Projekt kosten. Sogar über eine Erweiterung wird nachgedacht, zuvor soll es aber Gespräche mit den Vereine geben, die das Gebäude vornehmlich nutzen. © Foto: André De Geare



Großer Diskussionen bedurfte es nicht in der ersten Sitzung des Gremiums im neuen Jahr, denn die Fraktionen waren sich einig: Weil ein Abriss und Neubau der Halle mit rund sechs Millionen Euro mehr als doppelt so teuer komme wie die Generalüberholung, war das Thema vom Tisch. Um zu prüfen, ob das rund 40 Jahre alte Gebäude im braun-beige-orangen Design der späten 1970er Jahre überhaupt zu einem vertretbaren Preis saniert und vielleicht sogar erweitert werden kann, hatte sich der Bauausschuss den Rat des Experten Arne Ahlert aus Berlin geholt.

Cadolzburg vertraut damit auf einen erfahrenen Mann, einen Spezialisten auf diesem Themenfeld: Ahlert ist Mitglied im deutschlandweit tätigen Architekten- und Ingenieursnetzwerk für Sporthallenplanung und -sanierung. Sein Fazit fiel eindeutig aus: Die Mehrzweckhalle weise eine ambitionierte Architektur auf und sei absolut sanierungswürdig.

Lange Sanierungsliste

Allerdings bleibe viel zu tun, die To-do-Liste reicht von der Wärmedämmung bei Fassade und Dach, der Erneuerung von Fenstern, Heizung, Sanitärräumen und Lüftung über die Beleuchtung und die neuen Doppelschwingböden in der großen und der Judohalle bis hin zum Prallschutz an den Wänden. Da das Gebäude statisch und technisch an vielen Stellen noch absolut intakt sei, würde sich der Aufwand aber lohnen.

Foyer, Gaststättenraum, Judohalle und Hortbereich müssten nicht generalsaniert, sondern lediglich renoviert werden. Den Kostenrahmen veranschlagte der Ingenieur mit rund 2,2 Millionen Euro.

Mit dem Beschluss hat der Marktgemeinderat die Planer gleich mit den nächsten Verfahrensschritten beauftragt. Im Haushalt sollen die Mittel dafür eingestellt werden, damit die Bauausführung in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen kann. Zudem soll die Verwaltung mögliche Förderungen abklären. Nach einem Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Hans Herold (CSU), der Mitglied im Haushaltsausschuss ist, zeigte sich Bürgermeister Bernd Obst optimistisch. Ob es einen Zuschuss gebe und wie hoch dieser ausfallen könne, müsse nun geprüft werden.

Gespräch mit den Vereinen

Zudem würden, so Obst, Gespräche mit den beteiligten Akteuren – dem TSV Wachendorf, dem TSV Cadolzburg und auch dem Verein Cadolzburger Burgfestspiele – gesucht, auch um über eine mögliche Erweiterung der Halle um rund 300 Quadratmeter und deren Nutzung zu reden.

Dafür wäre allerdings noch ein satter Nachschlag notwendig: Nach den Worten von Architekt Ahlert müsste die Gemeinde in diesem Fall weitere 500 000 bis 600 000 Euro in die Hand nehmen.

Claudia Wunder