Meister der Feinheiten

Stadttheater: Lars Vogt riss mit Schubert und Bach die Fürther hin - 19.12.2016 15:50 Uhr

FÜRTH - Erst Schubert, dann Bach: Zwei grundverschiedene Halbzeiten eines Klavierabends erlebten die Zuhörer im Stadttheater mit dem Weltklassepianisten Lars Vogt. Ein unvergleichlich gelungenes Fürth-Debüt.

Bei Bachs Goldberg-Variationen ganz in seinem Element: Lars Vogt. Foto: Girgia Bertazzi



Hier die vier Impromptus des Frühromantikers Franz Schubert, „Phantasiekompositionen aus dem Stegreif, der Augenblickssituation entwachsen“, bei denen sich die Musikwissenschaft bis heute nicht einig ist, ob es sich, wie auch bei den vier Impromptus Opus posth. 142, um eine viersätzige Klaviersonate oder um vier Einzelstücke handelt. Dort die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, die er auf Bitten des Grafen Keyserlingk, einem bekannten Musikmäzen, komponierte; ein Thema mit 30 Variationen, mit denen der begabte junge Cembalist Johann Gottlieb Goldberg die chronische Schlaflosigkeit des sensiblen Grafen mildern sollte — wahrlich eine ganz tolle Rezeptur!

Nähe zum „Erlkönig“

Im c-moll-Impromptu folgt auf eine lang ausgehaltene Fortissimooktave das einstimmig gespielte Thema, das in seiner sehnsuchtsvoll nach oben strebenden Melodik schon den Grundstock für das ganze Stück darstellt. Lars Vogt lässt diese schlichte gesangliche Melodie im Pianissimo erklingen, es wandert in die linke Hand, umspielt von den Triolen der rechten Hand. Bald wird mit den gehämmerten Triolen die Nähe zu Schuberts Ballade „Der Erlkönig“ immer wieder deutlich hörbar.

Mit der Wendung nach Dur erhält das Stück eine ganz andere Klangfarbe, von Vogt mit samtweichem Anschlag verinnerlicht dargeboten, ehe es im Pianopianissimo sanft verklingt. Perlende Triolen prägen das Es-Dur-Impromptu mit einem wilden Mittelteil, der am Schluss noch einmal auftaucht, ehe das Stück nach dem unbeschwerten Anfang ziemlich dramatisch endet.

Gesang pur verströmt das Ges-Dur-Impromptu, in dem die Melodie von ganz feinen Sextolen untermalt wird, auch hier eine wunderschön verinnerlichte Wiedergabe, in der die feinen Pianotöne dominieren. Virtuos perlen die Klangkaskaden des abschließenden As-Dur-Impromptus. Auch hier arbeitet Vogt mit ausgefeilter Dynamik, ehe das Stück mit zwei Fortissimoakkorden verklingt.

Ein dicker Brocken sind Bachs beispiellos komplexe Goldberg-Variationen, ein mehr als einstündiges Werk ohne Pause, für den Interpreten, aber auch für die Zuhörer eine gewaltige Konzentrationsaufgabe. Schon die als Thema dienende Aria in Form einer Sarabande erklingt hier schlicht, fast schwingend in einer unnachahmlichen Ausdruckstiefe. Die dem Werk innewohnenden kontrapunktischen Feinheiten lassen sich beim erstmaligen Hören nur erahnen.

Tänzerisch beschwingt

Durch sämtliche Variationen zieht sich eine im Bass liegende Harmoniefolge und ein auf dem Dreivierteltakt basierender Grundrhythmus. Ohne dieses Grundmuster zu verlassen, arbeitet Bach mit der Form des Kanons, fügt perlende Verzierungen ein, steigert Tempo und Intensität, und die Melodiebögen erklingen in der exzellenten Interpretation durch Lars Vogt tänzerisch beschwingt, dann wieder lieblich verträumt.

Die Frage, ob ein moderner Konzertflügel oder doch ein Cembalo hier das ideale Instrument ist, erübrigt sich an diesem überragenden Abend, weil Vogt nicht in Liszt’scher Bravour drauflos spielt, sondern das Instrument stilsicher einsetzt und auch in rasantem Tempo und staccatohafter Steigerung dieser barocken Musik den gebührenden Stellenwert einräumt, fern von einer Romantisierung, die Technik dem musikalischen Ausdruck unterordnend. Und wie eine Erlösung — im höchst positiven Sinn gemeint — erklingt dann als Abschluss des berühmten Zyklus nicht etwa eine gewaltige Fuge, sondern noch einmal die Aria in einer faszinierenden Mischung aus Schlichtheit und Ausdruckstiefe.

Um nach dieser musikalischen Großtat, für die er frenetischen Beifall und Bravorufe des Fürther Publikums zuhauf erntet, eine Zugabe abzubiegen, zeigt Lars Vogt demonstrativ auf die schon zerschlissenen Klaviernoten. Eine nachvollziehbare Entscheidung.

GÜNTHER GREB