Melli wandert mit flauschiger Begleitung nach Ammerndorf

Für die NN-Wanderreporterin geht es weiter durch den Landkreis Fürth - vor 52 Minuten

LANGENZENN - Für NN-Wanderreporterin Melanie bricht der dritte Tag an: Sie zieht weiter durch den Landkreis Fürth. Ammerndorf heißt das heutige Ziel, was bedeutet, dass es rund 10 Kilometer zu bewältigen gilt. Da passt es ja gut, dass sich die Sonne am Wochenende ein wenig zurückziehen soll.

Bilderstrecke zum Thema NN-Wanderreporter: Dumme Katzen und Bierprobe An ihrem zweiten Tag als Wanderreporterin kehrt Melanie Kunze dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim den Rücken und wagt sich in den Landkreis Fürth. Auf dem Weg nach Langenzenn bleibt ihr die große Hitze der vergangenen Tage erspart.



