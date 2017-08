Mercedes fängt während Fahrt Feuer und brennt aus

Auto stand in Fürth in Flammen - Verletzt wurde niemand - vor 42 Minuten

FÜRTH - Plötzlich stand der schwarze Mercedes lichterloh in Flammen: In der Höfener Straße ist am Dienstagnachmittag ein Auto vollkommen ausgebrannt. Offenbar ging dem Brand kein Unfall voraus.

Der Mercedes ging komplett in Flammen auf. Foto: ToMa



Augenzeugen konnten kurz nach 15 Uhr beobachten, wie der schwarze Mercedes von den Flammen schier zerfressen wurde. Der Besitzer hatte während der Fahrt bemerkt, dass sein Wagen zu brennen anfing, und an der Ecke Höfener/Leyher Straße angehalten. Er stoppte einen weiteren Autofahrer, bat um Hilfe und versuchte zusammen mit ihm, das Feuer mit dem Handfeuerlöscher zu ersticken. "Das hat nicht geklappt", sagt ein Polizeisprecher.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizei und Feuerwehr sperrten vorübergehend den Abschnitt der Leyher Straße und einspurig auch die Höfener Straße. Das Auto brannte komplett aus.

Der Artikel wurde um 17.10 Uhr aktualisiert. Ursprünglich hieß es fälschlicherweise, das Auto sei geparkt gewesen, als es in Brand geriet.

czi