Mercedes kracht bei Seukendorf in Betonleitwand

SEUKENDORF - Am späten Freitagabend verunfallte ein Fahrer eines Mercedes auf der B8 in Höhe Seukendorf. Er krachte mit seinem Wagen in die linke Betonleitwand. Ein weiteres Auto fuhr kurz darauf in eine offen stehende Tür des Wagens.

Am Freitagabend gegen 22.21 Uhr geschah auf der B8 in Höhe der Anschlussstelle Seukendorf ein Unfall ereignet. Der Fahrer eines Mercedes SLK krachte mit seinem Wagen aus noch nicht geklärter Ursache zunächst in die Leitplanke und dann nach links in die Betonleitwand, wo das Auto zerstört zum Stehen kam. Der Mann erlitt bei dem Unfall, so die Polizei, eine Verletzung am Bein, wurde weiter aber nicht schwer verletzt.

Im Anschluss fuhr ein anderes Auto gegen eine offenstehende Tür des SLK. Verletzt wurde hierbei aber niemand. Die B8 musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

