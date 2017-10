Mercedesfahrer verletzt Frau und begeht Unfallflucht

31-Jährige erlitt leichte Verletzungen - Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

FÜRTH - Am Mittwochnachmittag hat ein Autofahrer im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach eine Frau angefahren und setzte anschließend seine Fahrt einfach fort. Die Polizei sucht nach dem Autofahrer und bittet um Hinweise.

Eine 31-jährige Frau stellte laut Polizei um kurz nach 13.30 Uhr ihr Fahrzeug in der Hinteren Straße am Fahrbahnrand ab. Als sie gerade dabei war die Fahrzeugtür zuzusperren, fuhr der unbekannte Autofahrer die Frau an der Seite an. Doch anstatt anzuhalten und nach der Verletzten zu sehen, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter in Richtung Hafenstraße.

Die Frau erlitt bei dem Unfall zum Glück nur leichte Verletzungen. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr ein älteres Modell der Marke Mercedes Benz (Typ C 190 E) in silbergrauer bis leicht bräunlicher Lackierung.

Die Polizei Fürth ermittelt wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Verkehrspolizei Fürth unter der Rufnummer 0911 973997-180 entgegen.

