Merkwürdige Ruhe am Fürther Futterhäuschen

Hungrige Vögel machen sich rar — Fachleute rätseln über die Gründe des Phänomens - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die sprichwörtlich stille Adventszeit zeichnet sich im geschäftigen Alltag gemeinhin durch viel Lärm und Hektik aus. Was schon Karl Valentin zur Bemerkung veranlasst hat: „Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch endlich wieder ruhiger.“ Doch anders als bei den Menschen geht es im Tierreich jetzt tatsächlich ruhiger zu. So sehr, dass es geradezu beängstigend wirkt. Vogelfreunde machen sich Sorgen.

Derzeit herrscht Stille am Futterhäuschen. Selbst die Kohlmeise auf unserem Foto macht sich rar. © dpa



Ausgerechnet jetzt: Die Felder sind abgeräumt, das Thermometer hat sich um den Gefrierpunkt eingependelt, und trotzdem halten sich die gefiederten Gäste auffällig zurück. Die Futterhäuschen vor vielen Fenstern, auf Balkonen und in Gärten werden derzeit keineswegs so sehr belagert, wie man es angesichts der äußeren Umstände erwarten könnte. Ein Phänomen, das selbst in Fachkreisen Rätselraten auslöst.

Noch im November sah alles anders aus. Als die Winterfutterstellen wieder in Stellung gebracht wurden, fanden sich Hungrige in großen Schwärmen ein. Doch nachdem der erste Ansturm vorbei war, mussten kaum noch Körner nachgelegt werden. Auch Stadtförster Martin Straußberger wundert sich. Das Futterhaus in seinem naturbelassenen Garten bei Spalt, wo für gewöhnlich „die Hölle“ los sei, werde nur spärlich genutzt. Auch im Wald gehe es jetzt auffällig ruhig zu. Und das, obwohl es heuer besonders viele Baumsamen gebe.

Nach Straußbergers Einschätzung könnte der verregnete Frühsommer verantwortlich für den Schwund der gefiederten Gäste sein. Die nasskalte Witterung habe der Brut doch arg zugesetzt. Noch keinen Grund zur Besorgnis sieht indes Reinhard Scheuerlein. Zwar wird der Fürther Kreisvorsitzende des Bundes Naturschutz jetzt vermehrt von besorgten Vogelfreunden angesprochen, doch er hält es für eine Beurteilung noch zu früh. Man müsse die Entwicklung über einen längeren Zeitraum beobachten, um Schlüsse daraus ziehen zu können.

Für möglich hält es Scheuerlein, dass ein Teil der Vögel vor der Frostperiode Anfang Dezember nach Südwesten in wärmere Gefilde geflohen ist. Solche sogenannten Teilzieher seien durchaus keine Seltenheit. Zeitweise würden sich Gartenvögel aber auch in die Wälder zurückziehen. Sicher weiß Scheuerlein jedenfalls, dass die Vogelgrippe nicht verantwortlich für den Rückgang der Nachfrage an den Futterhäuschen ist.

Merkwürdig findet Günter Löslein, Kreischef des Landesbundes für Vogelschutz, das Ausbleiben der Vogelscharen aus dem hohen Norden. Entgegen seinen Beobachtungen in früheren Jahren hat er heuer noch keine größeren Scharen von Bergfinken, Zeisigen und Silberschwänzen ausmachen können. Allerdings weiß der Fachmann auch, dass sich die Vögel je nach Wetterlage ganz unterschiedlich verhalten und auch in gemäßigte Regionen ausweichen.

Während Löslein ein Anhänger der ganzjährigen Fütterung ist, hält sein Vorgänger Herbert Schlicht wenig davon. Er will der Natur möglichst wenig ins Handwerk pfuschen. Allerdings sieht Schlicht auch, dass die Natur scheinbar aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Die Ruhe am Futterhäuschen beunruhigt ihn sehr. „Vielleicht zeigt uns die Natur, dass etwas nicht stimmt“, sagt der Fürther Naturschutzwächter.

Dabei denkt er nicht nur an Vögel, denen Lebensraum durch Baumfällen und Rückschnitt von Hecken entzogen wird. Auch die Insekten als natürliche Nahrungsquelle machen sich nach seiner Erkenntnis immer rarer. Das stellte Schlicht im Sommer bei Autofahrten aufs Land fest, als kaum noch Insekten von der Windschutzscheibe erfasst wurden. Grund zur Sorge gibt es für ihn schon deshalb, weil nur ein kleiner Teil der Vögel das Angebot an Futterstellen in Anspruch nehme. Schlicht: „Die wirklich gefährdeten Arten gehörten ohnehin nicht zu den Stammgästen.“

