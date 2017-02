Messerstich in den Bauch: Mann in Fürth schwerst verletzt

FÜRTH - Erst schlugen die Kontrahenten auf der Ottostraße mit Fäusten aufeinander ein, dann eskalierte die Situation am Freitagabend. Ein 31-Jähriger zog ein Messer und stach seinem Kontrahenten in den Bauch.

Der Streit zwischen zwei 31-jährigen Männern endete am Freitagabend blutig. Nachdem die Männer gegen 23.20 Uhr auf der Fahrbahn der Ottostraße mit Fäusten auf sich einprügelten, zog einer der Männer ein Messer und rammte es dem anderen in den Bauch. Das Opfer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag bekanntgab.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

Polizei sucht Zeugen der Vorfälle

Nun sucht die Fürther Polizei weitere Zeugen der Auseinandersetzung. Während des Streits soll ein Auto unmittelbar an den Männern vorbeigefahren sein.

Wenige Minuten vor dem Messerstich soll der spätere Tatverdächtige zudem einem jungen Mann ohne Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich in der Fußgängerzone der Schwabacher Straße in der Nähe eines Grillhäuschens. Der junge Mann hatte dem Tatverdächtigen nach Angaben der Polizei Feuer gegeben. Der Angegriffene soll in Begleitung einer jungen Frau gewesen sein, teilte die Polizei mit.

Personen, die Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

