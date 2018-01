Britisch-fränkisches Gipfeltreffen: Die Türen seiner Wavehouse Studios öffnete der Fürther Bandleader und Jazzpianist Thilo Wolf am Dienstag für Mitch Winehouse. Der Vater der 2011 verstorbenen Pop-Ikone Amy Winehouse tritt seit einigen Jahren als Sänger und Entertainer auf. In Fürth probte Winehouse für einen Auftritt an der Seite der Thilo Wolf Big Band an diesem Mittwoch in Baden-Baden.