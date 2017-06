Metropolmarathon: Läufer bremsen den Verkehr aus

FÜRTH - Wenn am Wochenende der Metropolmarathon die Stadt im Griff hat, müssen die Fürther mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Einige Einzelhändler an der Freiheit reagieren drastisch.

Beim Metropolmarathon der Kinder im letzten Jahr waren die Kleinen genauso begeistert bei der Sache wie die Großen. © Giulia Iannicelli



Während der Hauptläufe am Sonntag ist sowohl die Bahnunterführung in der Jakobinenstraße von 9 bis 14 Uhr als auch die Friedrichstraße (7.30 bis 16 Uhr) gesperrt. Das dortige Parkhaus ist dann nicht erreichbar. Die Nürnberger Straße wird auf Höhe Jakobinenstraße vormittags ebenfalls zeitweise abgeriegelt. Helfer richten eine Schleuse ein und lassen Verkehrsteilnehmer – je nach Position des Marathonfeldes – passieren. Weitere Schleusen gibt es in der Karolinenstraße/Ritterstraße, Breslauer Straße/Cadolzburger Straße sowie in der Uferstraße unweit der Stadthalle.



Die Vacher Straße ist zwischen Billinganlage und Stadelner Straße in der Zeit von zirka 9 bis 11 Uhr dicht. Auch dort lassen Posten flexibel Fahrzeuge in Laufrichtung passieren.





Zu Verkehrsbehinderungen kommt es in der Fürther Innenstadt bereits am Samstag während der Schülerläufe. Die Friedrichstraße wird von 11 bis 14 Uhr abgeriegelt, der Verkehr über König- und Gustav-Schickedanz-Straße umgeleitet. Die Zufahrt zur Tiefgarage Neue Mitte regelt ein Posten, der Autos durchlässt, sofern Parkplätze zur Verfügung stehen. Außerdem kann von 14 bis 14.30 Uhr in Gabelsbergerstraße und Nürnberger Straße der Verkehr stocken, wenn der Zehntel-Marathon startet.



Dass die Stadt Fürth die Friedrichstraße am Samstag über mehrere Stunden abriegelt, stößt einigen Einzelhändlern an der Freiheit sauer auf. Nach den Worten von Gerd Wagner, Geschäftsführer bei Kunstgewerbe Staudt, werden deshalb sowohl sein Laden als auch die benachbarten Geschäfte Schnatzky und Edelmann am Samstag gar nicht erst aufsperren.



Den öffentlichen Nahverkehr wirbelt der Metropolmarathon ebenfalls gehörig durcheinander. So fahren in der Innenstadt am Sonntag von 8 bis 17 Uhr überhaupt keine Busse.



Für Rückfragen steht am Sonntag zwischen 8 bis 15 Uhr ein Bürgertelefon unter (0911) 75 90 55 77 bereit.

Johannes Alles