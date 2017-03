Michael Nikulin siegt bei Model-Casting in Fürth

23-Jähriger ist neues "Shooting-Gesicht" von New Yorker - 2000 Euro Preisgeld - vor 1 Stunde

FÜRTH - Anlässlich ihrer Filial-Eröffnung in Fürths Neuer Mitte hatte die Modekette "New Yorker" zu einem Model-Casting eingeladen. Der Andrang war groß. Der Gewinner hat seinen Erfolg auch seiner Schwester zu verdanken.

Michael Nikulin ist das neue Werbegesicht der Modekette "New Yorker". © New Yorker



Michael Nikulin ist das neue Werbegesicht der Modekette "New Yorker". Foto: New Yorker



Michael Nikulin überzeugte die Jury mit seiner Ausdrucksstärke und seinem Charme. Der junge Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt darf sich nicht nur über 2000 Euro Preisgeld freuen. Er ist auch ein "neues Shooting-Gesicht" des Modeunternehmens.

"Ich konnte das kaum glauben. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet!", sagt Michael Nikulin. Mit ihm freute sich seine Schwester, sie hatte ihn zur Teilnahme überredet.

Der 23-Jährige treibt viel Sport, geht gerne Schwimmen und arbeitet als Maschineneinsteller. Gemodelt hat er zuvor noch nie, freut sich aber auf die neue Erfahrung und erlaubt sich sogar, ein wenig zu träumen: Eine Karriere als Model könne er sich schon vorstellen, sagt er.

An dem Casting in der New Yorker-Filiale in der Fürther Rudolf-Breitscheid-Straße hatten rund 100 Frauen und Männer teilgenommen. "Michael wird als neues Shooting-Gesicht auf jeden Fall bald zu sehen sein", lässt die Modekette wissen. "Wo genau, bleibt noch unser Geheimnis!"

ja