Michaelis-Kärwa: Diesmal mit Skyliner und Kuba-Haus

FÜRTH - Die Vorfreude wächst: Am 30. September beginnt die Michaelis-Kärwa in Fürth. Ein Blick auf die Termine, die man sich vormerken sollte, und die wichtigsten Neuheiten, die die Besucher erwarten.

Zu den Neuheiten gehört das Kettenkarussell „Wellenflug Volare" der Fürther Schaustellerfamilie Drliczek, das vor der Kirche Unsere Liebe Frau stehen wird.



Manche schwören auf Baggers zur Mittagszeit, andere haben das Riesenrad ins Herz geschlossen oder freuen sich das ganze Jahr auf den farbenfrohen Erntedankfestzug. Sie alle müssen nicht mehr lange warten.

Der Countdown läuft, die Homepage der Michaelis-Kirchweih verrät bereits, dass es einige Fahrgeschäfte geben wird, die man in Fürth noch nicht gesehen hat: Als Höhepunkt wird der "City Skyliner" beschrieben, angeblich "der höchste und modernste mobile Aussichtsturm der Welt". Aus etwa 80 Metern Höhe wird man einen Panoramablick über Fürth genießen können.

Neu ist auch das Laufgeschäft "Viva Cuba" mit Spaß-Stationen "im kubanischen Stil" sowie Wasser- und Feuereffekten. Und vor der Kirche Unsere Liebe Frau wird ein Kettenkarussell stehen, das die Schaustellerfamilie Drliczek erst kürzlich gekauft hat: Der "Wellenflug Volare" soll eine "erfrischende" Version des Klassikers sein.

Die feierliche Eröffnung findet am Samstag, 30. September, wie gewohnt vor dem Stadttheater statt. Allerdings geht es heuer, wie das Rathaus mitgeteilt hat, eine Viertelstunde früher los, also um 10 Uhr. Der Grund dafür ist eine Premiere: An diesem Tag haben die "Peterlesboum – next generation" (alias Bernd Händel und Volker Heißmann) als Nachfolger des legendären Mundartduos ihren ersten Auftritt.

Ansonsten bleibt alles wie gehabt. Der Musikzug TSV 1895 Burgfarrnbach spielt auf, die Tanzgruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins Stadeln präsentiert Volkstänze, und nach den Ansprachen von Dekan Jörg Sichelstiel und Oberbürgermeister Thomas Jung sticht das Stadtoberhaupt das erste Fass Bier an. Böller auf den Wiesen am Karlsteg und die Fanfaren des Posaunenchors der Auferstehungskirche verkünden schließlich traditionell den Beginn der Michaelis-Kirchweih.

Verkaufsoffene Sonntage

Am Samstagabend steht gleich das nächste Ereignis an. Um 22 Uhr wird das große Feuerwerk der Schausteller und Marktkaufleute abgebrannt, das sich am besten von der Freiheit aus bestaunen lässt. Weitere Fixpunkte der Kärwazeit sind die beiden verkaufsoffenen Sonntage am 1. und 8. Oktober. Dann haben jeweils von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte der Innenstadt geöffnet. Dick markieren sollte man sich im Kalender natürlich auch das Datum des Erntedankfestzugs. Er zieht — in seiner 200. Auflage — am Sonntag, 8. Oktober, ab 11 Uhr von der Südstadt über die Schwabacher Straße zum Rathaus und von dort in die Weiherstraße. Wer nicht an der Strecke steht, kann das Spektakel wieder von 12 bis 13.15 Uhr live im Bayerischen Fernsehen verfolgen.

Zum Familientag laden die Schausteller am Dienstag, 10. Oktober, ein. Der Mittwoch, 11. Oktober, dürfte für Kärwa-Fans ein trauriger Tag sein. Dann verabschiedet sich die "Königin der fränkischen Kirchweihen" um 22 Uhr mit einem Prachtfeuerwerk auf den Wiesen am Ulmenweg.

