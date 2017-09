Michaelis-Kärwa: Starkes Festbier, starke Aussicht

City Skyliner hebt Gäste in die Höhe - Straßen ab Dienstagabend gesperrt - vor 2 Stunden

FÜRTH - Die Kirchweih rückt mit großen Schritten näher. Am Montag wurde an der kleinen Freiheit mit dem City Skyliner eine im Wortsinn große Attraktion aufgebaut – und am Abend im Grüner Brauhaus feierlich das erste Fass Grüner-Festbier angestochen.

Mit einem über 80 Meter langen Baukran wurden die einzelnen Elemente des City Skyliners aufeinandergehoben. Die Kirchweihbesucher dürfen sich auf einen einzigartigen Blick von oben auf ihre Stadt freuen. © Fotos: Hans-Joachim Winckler



Mit einem über 80 Meter langen Baukran wurden die einzelnen Elemente des City Skyliners aufeinandergehoben. Die Kirchweihbesucher dürfen sich auf einen einzigartigen Blick von oben auf ihre Stadt freuen. Foto: Fotos: Hans-Joachim Winckler



Das ist diesmal mit besonderer Vorsicht zu genießen, denn es handelt sich um ein Festmärzen mit beachtlichen 5,9 Prozent Alkohol bei 13 Prozent Stammwürze. Wie Helmut Ell von der Tucherbräu erläutert, kam der Wunsch nach einem Märzen aus der Bevölkerung. Das besonders süffige Festbier sei leicht malzbetont, würzig im Geschmack und durch den höheren Anteil an dunklem Malz goldgelb in der Optik.

Oberbürgermeister Thomas Jung konnte bei der Bierprobe im Grüner Brauhaus schon einmal üben für den kommenden Samstag, wenn vor dem Theater die Michaels-Kirchweih eröffnet wird.



Oberbürgermeister Thomas Jung konnte bei der Bierprobe im Grüner Brauhaus schon einmal üben für den kommenden Samstag, wenn vor dem Theater die Michaels-Kirchweih eröffnet wird.



Tagsüber zog der Aufbau der neuen Attraktion City Skyliner viele Blicke auf sich. "Acht Mitarbeiter bewegen innerhalb von nur drei Tagen 270 Tonnen Material", sagt Christoph Loosen von der Skyliner GmbH, die mit ihrem mobilen Aussichtsturm europaweit unterwegs ist – unter anderem stand er schon in Brüssel, Wien und Stockholm. Bis auf 72 Meter fährt die rotierende, geschlossene Aussichtsplattform nach oben. Bei gutem Wetter ermöglicht sie eine bis zu 29 Kilometer weite Sicht.

Aufpassen müssen heute Abend Autofahrer: Damit der Aufbau der Kärwa weiter vorangehen kann, sperrt die Stadt ab 19 Uhr Teile des Zentrums ab. Im Einzelnen sind für den Autoverkehr tabu: Alexanderstraße, Friedrichstraße von Alexanderstraße bis Fürther Freiheit, Gustav-Schickedanz-Straße, Königstraße von Königsplatz bis Gustav-Schickedanz-Straße, Moststraße, Nürnberger Straße von Otto-Seeling-Promenade bis Gustav-Schickedanz-Straße, Hallplatz und Franz-Josef-Strauß-Platz, die Kirchenstraße sowie die Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Sperrungen werden erst am 12. Oktober, nach dem Rummel, aufgehoben.

hjw/fb/ja