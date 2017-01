Mietpreise für das Ammerndorfer Bürgerhaus

AMMERNDORF - Die Miete soll sich an den Reinigungskosten orientieren: Diese Zwischenlösung hat der Gemeinderat auf Empfehlung des Haupt-und Finanzausschusses für die Vermietung der Räumlichkeiten im neuen Bürgerhaus gefunden.

Das Bürgerhaus in Ammerndorf © Hans-Joachim Winckler



Bislang gibt es noch keine verlässlichen Angaben über den Energieverbrauch in der umgebauten Turnhalle, so dass dieser nicht einkalkuliert werden kann. Bekannt sind hingegen die Reinigungskosten — und die sollen nun die Orientierungsmarke sein.

Demnach können örtliche Vereine die Halle mit Bistro und Sozialräumen in einer Zeitspanne von zwei bis zehn Stunden zu einem Stundensatz von 12 Euro (Tagessatz 120 Euro) mieten. Für die Halle allein und mit Sozialräumen wird ein Stundensatz von 9,50 Euro (Tagessatz 95 Euro) fällig. Wer wiederum das Bistro mitsamt den Sozialräumen mieten möchte, zahlt pro Stunde 7,50 Euro (Tagessatz 75 Euro).

Kein Probejahr

Ewald Schmidt (SPD) plädierte dagegen für ein Probejahr, in dem die Vereine die Räume kostenlos nutzen dürfen. Mit diesem Vorschlag konnte er sich aber bei seinen Gemeinderatskollegen nicht durchsetzen. Privatpersonen können keine Räumlichkeiten im Bürgerhaus mieten, sie würden sonst der Gastronomie Konkurrenz machen. Bei Gewerbetreibenden soll Bürgermeister Alexander Fritz im Einzelfall entscheiden, ob eine Vermietung möglich ist.

Bedenken, wie sich das wirksam kontrollieren lässt, äußerte Mirjam Pappenberger (SPD). Bürgermeister Fritz entgegnete, er setze auf ein „gewisses Vertrauen“ seitens des Gemeinderates.

Eine Neuregelung der Mietkosten steht nach dem kommenden Winter und der Jahresrechnung des Energieversorgers an. Wie in früheren Zeiten sollen zudem die Modellbahnfreunde Ammerndorf ihre Heimat im neuen Bürgerhaus finden. Die Verwaltung wird deren Vorstand kontaktieren, ein Gruppenraum im zweiten Obergeschoss soll den Modellbauern für eine Pauschalmiete in Höhe von 200 Euro monatlich angeboten werden.

