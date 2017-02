Noch haben die Handwerker im Inneren alle Hände voll zu tun, doch nach den Faschingsferien startet nach über dreijähriger Bauzeit der Unterricht in der neuen Mittelschule Langenzenn.

Mit zwei Hundertschaften fuhr die Polizei am Donnerstagmorgen vor und riegelte das Gelände der Asylbewerberunterkunft in Zirndorf ab. Es habe Hinweise auf kriminelle Strukturen unter den Bewohnern gegeben, so ein Polizeisprecher. Bei der Durchsuchung der Räume fanden die Beamten neben Betäubungsmitteln auch mögliches Diebesgut.