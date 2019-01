Mission erfüllt: Polizisten bremsen Amokläufer aus

Verantwortliche ziehen Bilanz des viertägigen Einsatztrainings in Stadeln - vor 37 Minuten

FÜRTH - Es gab Tote, es gab Verletzte, aber alles nur gespielt: Die Fürther Polizei ist mit ihrer viertägigen Anti-Amok-Übung in Stadeln hochzufrieden. Zwar hätten die Einsatzkräfte durchaus Fehler begangen, aber dafür, sagt der Polizeichef, sei eine Übung schließlich da.

Hochzufrieden ist die Fürther Polizei mit dem Einsatztraining in Stadeln. Foto: Tim Händel



Polizisten nähern sich in Schutzausrüstung einem Bürogebäude, aus einem Fenster eröffnet ein bewaffneter Mann das Feuer, verletzte Mitarbeiter einer Arbeitsagentur schreien um Hilfe – den Verantwortlichen der Übung ist es gelungen, ein sehr realistisches Szenario zu stellen. "Die Kollegen", sagt Fürths Polizeichef Michael Dibowski zufrieden, "standen richtig unter Stress." Simuliert wurden die ersten 30 Minuten eines Amoklaufs und damit jene Phase, in der die Streifenpolizisten vor dem Eintreffen der Spezialeinheiten noch auf sich gestellt sind.

Vier Tage lang waren in Stadeln täglich jeweils 120 Beamte auf den Beinen. 60 bis 70 von ihnen mussten die Übung absolvieren, rund 30 Auszubildende mimten die Opfer, dazu kamen Trainer und Organisatoren. Als Sammelpunkt diente der Festplatz in Stadeln, Einsatzort war ein leerstehendes Bürogebäude in der Alfred-Nobel-Straße, das sich für den Testlauf in eine Arbeitsagentur verwandelte, in der sich Amoktäter aufhielten.

Jeden Tag durchliefen die Polizisten den Einsatz zweimal — zunächst mit einem Täter im Gebäude, dann mit zweien. Zwischen den Durchgängen erhielten sie Feedback. Die insgesamt acht Einsätze in den vier Tagen seien alle unterschiedlich abgelaufen, sagt Michael Dibowski, hätten aber eine Gemeinsamkeit: Kein einziges Mal seien die Täter entkommen.

Natürlich hätten die Trainer auch manches beanstanden müssen. Beispiel: Eine Streife sei direkt bis vor die Tür des Bürogebäudes gefahren — ein Fehler, der tödlich hätte enden können. Die Beamten sind eigentlich angewiesen, in einiger Entfernung zu halten und erst einmal die Schutzausrüstung anzulegen.

Flucht verhindert

Ein Zweck der Übung war, dass Fürther Polizisten eng mit Kollegen aus den Nachbarrevieren Stein, Zirndorf, Nürnberg-West und der Verkehrspolizei zusammenarbeiten mussten. Es sind jene Dienststellen, deren Kräfte bei einer Gefahrenlage in der Kleeblattstadt binnen 15 Minuten vor Ort sein könnten. In kleinen Gruppen galt es dann, nicht nur das Gebäude zu umstellen, sondern auch hineinzugehen. Mal endete der Einsatz mit dem gespielten Tod der Amokläufer, mal wurden sie in einem Zimmer isoliert — auch dann war das Übungsziel erreicht. Zweimal versuchten die Täter zu fliehen, kamen jedoch nicht weit. Im und am Gebäude mussten die Beamten unter den Augen der Trainer auch Erste Hilfe leisten, denn so lange dort geschossen wird, gehen Sanitäter nicht hinein. Den jungen Opferdarstellern — Azubis der Bereitschaftspolizei — bescheinigt Dibowski eine "große schauspielerische Leistung".

Vertreter von Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk und Feuerwehr sahen sich die Übung ebenfalls an, um die "Zusammenarbeit zu optimieren", wie Dibowski sagt. "So etwas live zu erleben, ist was ganz anderes als Pläne auf Papier." Die Stadelner, so der Polizeichef, hätten viel Verständnis für die Übung gezeigt, und aus den Reihen der Teilnehmer werde bereits nach einer Wiederholung der Übung gerufen. Dibowski will das nicht ausschließen, gibt aber den enormen Aufwand zu bedenken, der hinter dem großangelegten Training steckt.

Zunächst werden die Einsätze weiter ausgewertet und analysiert. Dabei helfen Videoaufnahmen: Die Amokläufer trugen Action-Kameras — sogenannte GoPros — an der Brust. Sinn und Zweck: Die Polizisten sollen ihren Einsatz im Nachhinein aus Sicht der Täter erleben können.

Johannes Alles