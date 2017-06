Mit 118 km/h durch Fürth: Polizei erwischt Verkehrssünder

34-Jähriger war innerorts viel zu schnell unterwegs - Fahrverbot droht - vor 1 Stunde

FÜRTH - Im Stadtteil Burgfarrnbach führte die Verkehrspolizei am Mittwoch Geschwindigkeitskontrollen in der Würzburger Straße durch. Dabei drückte ein Pkw-Fahrer besonders auf die Tube. Er ging den Beamten mit 118 km/h in einer 50er-Zone ins Netz.

Im Zeitraum zwischen 9 und 17 Uhr erwischte die Polizei einige Verkehrssünder auf Höhe der Schrebergärten in der Dahlienstraße in Fürth-Burgfarrnbach. Insgesamt waren 118 Fahrer zu schnell unterwegs.

111 Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund ihrer Verfehlungen ein Bußgeld von bis zu 35 Euro zahlen. Gegen sieben Fahrer leiteten die Beamten ein Verfahren ein. Sie müssen mit bis zu zwei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister rechnen.

Spitzenreiter bei den Messungen war ein 34-jähriger Pkw-Fahrer. Der Mann fuhr mit seinem VW gegen 14.30 Uhr mit 118 km/h durch die Messstelle. Erlaubt sind hier allerdings nur 50 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro verbunden mit zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot.

