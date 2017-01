Einen Teil des Weihers haben städtische Mitarbeiter von Schnee befreit, und auch die Sonne trug am Donnerstag ihren Teil dazu bei, dass es ein herrlicher Nachmittag wurde: Dank eines Schlittschuh-Verleihs des Jugendhauses Catch Up musste niemand auf das Eislauf-Vergnügen verzichten. Anfänger bekamen vom Team zudem gratis Tipps und Hilfe.

Die Karnevalsgesellschaft Blau-Rot in Unterasbach startete mit Feierlaune ins Wochenende: Neben den Guggn aus Wendelstein sorgten am Freitagabend auch die Flecklashexen aus Allersberg für ordentlich Stimmung im Publikum. Neben Oberasbachs Bürgermeisterin, Birgit Huber, ließen sich auch Landrat Matthias Diessl und seine Ehefrau das bunte Treiben nicht entgehen.

Der diesjährige Bruno-Rother-Jazzpreis lief unter dem Motto "From inner Heart to outer Space – Music inspired by Science Fiction" und hielt so einige ziemlich abgespacete Nummern für Jury und Publikum bereit.