Mit dem Brotsommelier in der Qualitätsoffensive

Wie Experte Harald Pommer die Marktposition des Unternehmens Der Beck stärken will — Exklusive Degustationsabende - vor 33 Minuten

FÜRTH - Mit einem Brotsommelier und weiteren Qualitätsverbesserungen will sich das Bäckereiunternehmen Der Beck im härter werdenden Wettbewerb behaupten und sein zuletzt angekratztes Image aufpolieren.

Inhaber Siegfried Beck (links) präsentiert ein „Tessino“, eine Spezialität, die er und seine Frau in der Schweiz entdeckt haben. Brotsommelier Harald Pommer zeigt einen Korb mit bayerischen Laugenbrezen. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Harald Pommer drückt das rustikal aussehende Tessino sanft zusammen und fächert seinem Gegenüber mit der Hand den Geruch des Holzofenbrotes zu. Aus nur fünf Zutaten – Hefe, Wasser, Salz, Roggen- und Ruchmehl – besteht die Schweizer Spezialität, die Petra und Siegfried Beck, Inhaber des gleichnamigen Bäckereiunternehmens aus Erlangen-Tennenlohe, bei einem Urlaub kennengelernt und später nach Franken gebracht haben. Brotsommelier Pommer erzählt bei der Auftaktveranstaltung zu "Brot & Freunde" im "Casa Pane" in Fürth launig, wie sich das zugetragen hat.

Industrie holt auf

"Das funktioniert tatsächlich nur mit diesem speziellen Mehl, und das ist noch nicht die halbe Miete", berichtet Siegfried Beck. "Da habe ich keine große Angst, dass uns das andere Bäcker nachmachen können." Bei anderen Produkten ist sich der Familienunternehmer aber nicht so sicher. Konnte früher industriell gefertigtes Brot geschmacklich nicht mit handwerklich gefertigten Waren mithalten, habe die Konkurrenz inzwischen aufgeholt: "Die Industrie hat gelernt, wie man gut und handwerksnah bäckt, und gibt dem Teig nun Zeit, sich zu entwickeln", bilanziert Beck.

Bange um die Zukunft des Bäckereihandwerks im Allgemeinen und seines Betrieb im Speziellen, der mit rund 1500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zirka 83 Millionen Euro zu den größten Gastronomiebetrieben Deutschlands zählt, ist ihm trotzdem nicht. "Ein Bäcker muss gut, ehrlich und konsequent sein, dann kommt er auch weiter", erklärt Beck seine Philosophie. "Und du musst immer einen Schritt schneller laufen, um vorne zu bleiben."

Nur 25 Experten bundesweit

Diesen Vorsprung will sich das 1895 gegründete Unternehmen nun dank Brotsommelier Pommer sichern. Der 48-Jährige hat 2016 die einjährige Ausbildung bei der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks durchlaufen und zählt zum kleinen Kreis von nur 25 Brotsommeliers, die es derzeit hierzulande gibt. "Wir verstehen uns als Brotschafter", erklärt Pommer mit einem Schmunzeln und dem Kunstwort aus Botschafter und Brot seine Mission. Zu den Ausbildungsinhalten zähle die Geschichte des Brots, von dem es allein hierzulande über 3000 Sorten gibt, deren Erleben und Erriechen, Genussbeschreibungen und Degustationsempfehlungen. Solche hat der Sommelier nun für die neue Veranstaltungsreihe von Der Beck zusammengestellt.

Da treffen etwa bayerische Laugenbrezen auf Erlanger Bierkäse, Südtiroler Vinschgauer auf Hopfenkäse und Schweizer Tessino auf Rucola-Frischkäse. Dazu gibt es Weiß- und Rotweine, die möglichst zu allem passen. "Sie glauben gar nicht, wie viele Freundschaften Brot mit Käse hat", resümiert der Brotsommelier. Für die exklusiven Degustationsabende, die mit maximal 36 Gästen in privater Atmosphäre zunächst ausschließlich in Fürth stattfinden sollen, hat er namhafte Partner ins Boot geholt, wie die Käseecke von Maître Affineur Volker Waltmann und Wein Bischoff in Erlangen, die den Käse beziehungsweise Wein beisteuern.

Die angebotenen Backwaren seien alle so auch in den 150 Beck-Filialen erhältlich, sagt der Verkaufsleiter und betont: "Das sind keine Messeprodukte."

Mit seinem Wirken als Sommelier will der langjährige Beck-Mitarbeiter die Menschen für das Thema Brot sensibilisieren und sie anregen, es mit allen Sinnen zu erleben. Schließlich isst ein Deutscher im Durchschnitt 46 Kilogramm davon im Jahr. Wichtig ist Pommer dabei, kein Bäckerlatein zu sprechen.

"Nie verbraucherschädlich"

Klare Worte findet auch Siegfried Beck, wenn es um die im Sommer bekannt gewordenen Hygienemängel in seiner Bäckerei geht: "Es war in unserem Betrieb nie etwas Verbraucherschädliches." Bei Hunderten von Metern von Fugen, wie sie es in seiner Bäckerei gebe, könne es beispielsweise schon mal vorkommen, dass sich darauf an einzelnen Stellen Schimmel finde, sagt Beck. Dieser gehöre sich natürlich beseitigt; die Beanstandungen seien aber übertrieben dargestellt worden. "Wir haben allein vier Mitarbeiter für die Qualitätssicherung und arbeiten mit externen Schädlingsbekämpfern zusammen", berichtet der Bäckerei-Mogul.

Er hat noch ein schlagkräftiges Argument für die Hygiene in seinem Unternehmen parat: "Wir ermöglichen Schulklassen, Institutionen und anderen Gruppen rund 70 Führungen jährlich durch unsere Produktion. Wenn der Betrieb nicht sauber wäre, würden wir das nicht machen." Sorgen bereitet Siegfried Beck etwas ganz anderes:. "Unser größtes Problem in der Branche ist es, Nachwuchs und Mitarbeiter zu finden."

Der nächste Themenabend "Brot & Käse" findet am 25. Januar um 19 Uhr im "Casa Pane" in der Rudolf-Breitscheid-Straße 16 statt. Weitere Veranstaltungen widmen sich den Themen Brot & Wein, Brot & Schinken sowie Brot & Bier. Mehr Informationen im Internet unter www.der-beck.de

ASTRID LÖFFLER