Mit dem Einmachglas zur Prüfung

Beim Wettbewerb für Grüne Berufe sind Wissen, Talent und starke Nerven gefragt - vor 19 Minuten

FÜRTH - Sie sind nah an der Natur, müssen aber auch auf Trends reagieren und mit modernsten Maschinen umgehen: 10 000 junge Fachkräfte aus den sogenannten "Grünen Berufen" messen sich zurzeit bei einem bundesweiten Wettbewerb. Auch in der Berufsschule I wurde es jetzt ernst.

Das Auge isst mit: Die angehende Hauswirtschafterin Elena Schmitt aus Bamberg verpasst ihrem „Salat to go“ den letzten Schliff. © Foto: Hans Winckler



Das Auge isst mit: Die angehende Hauswirtschafterin Elena Schmitt aus Bamberg verpasst ihrem „Salat to go“ den letzten Schliff. Foto: Foto: Hans Winckler



Sind das hier wirklich Senfkörner? Und das dort Weizenkörner? Da vorne Sojabohnen? Zehn Minuten Zeit haben die Schüler, um sich festzulegen, was sich in den Schälchen vor ihnen befindet. Nicht alles lässt sich mit den Augen allein bestimmen – es wird gefühlt, gerochen, probiert. Alle Sinnesorgane kommen zum Einsatz.

An einer anderen Station ist technisches Verständnis gefragt. Für Landwirte ist es schließlich hilfreich, manche Reparaturen selbst ausführen zu können. Die Prüfer wollen heute sehen, wie die Auszubildenden Kabel isolieren, einen Stecker zusammenbauen und mit einem Multifunktionsmessgerät umgehen können.

40 junge Menschen stellen sich an diesem Tag den theoretischen und praktischen Aufgaben in der Staatlichen Berufsschule I in der Fichtenstraße. Beim Kreisentscheid des "Berufswettbewerbs" (BWB) der deutschen Landjugend geht es darum, Allgemein- und Fachwissen, Fertigkeiten und Talent unter Beweis zu stellen – und dabei die Nerven behalten. Die Teilnehmer sind Azubis aus allen Ausbildungsjahren aus den Sparten Landwirtschaft und Hauswirtschaft. Der bundesweite Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt.

Für die angehenden Hauswirtschafter heißt es, zu zeigen, dass sie Essenstrends auf dem Schirm haben. Immer mehr Menschen greifen zu Snacks für unterwegs – die Aufgabe lautet daher, einen überzeugenden "Salat to go" zu servieren. Mindestens zwei verschiedene Varianten sollen die Schüler zubereiten. Das "Verpackungsmaterial" durften sie selbst wählen und mitbringen. Die eigene Kreation landet so zum Beispiel ganz umweltfreundlich im hübschen Glas.

Daneben gilt es, diverse Gabeln, Messer und Löffel auseinanderhalten zu können genauso wie zehn Wurzelgemüsesorten. Und auch ohne mathematische Fähigkeiten oder das Wissen um Hygiene-Vorschriften kommt man in dem Wettbewerb nicht weit.

Auf den ersten drei Rängen landen am Ende im Bereich Landwirtschaft Daniel Schuh (Langenzenn), Florian Kasper (Happburg) und Heinrich Wachsmann (Leinburg). In der Sparte Hauswirtschaft schlagen sich Leonie Schopflocher (Büchenbach), Luka Fischer (Fürth) und Johanna John (Veitsbronn) am besten.

fn