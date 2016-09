Mit dem Kramer durch den Ulsenbach

WILHERMSDORF - Historische Traktoren, Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge trafen sich am Wochenende in Unterulsenbach zum Stelldichein.

Oldtimer wie dieser Traktor üben immer noch eine Faszination für Interessierte aus. © Heinz Wraneschitz



Das Oldtimertreffen im Wilhermsdorfer Ortsteil gibt es inzwischen 30 Jahre. Im Mittelpunkt stand das Geschicklichkeitsturnier für alte Ackerschlepper. Dafür probten einige Traktoristen schon am Samstag. Wenn auch ohne die Hauptschwierigkeit, die Durchquerung des nur am Sonntag aufgestauten Ulsenbachs. Bei der Wettfahrt kam es nicht auf Schnelligkeit, sondern auf den Eindruck an, den die Fahrer und ihre alten Dieselrösser beim Publikum als Jury hinterließen. Bereits am Samstagabend hatten die Oldtimer ihre Ehrenrunde durch und um Wilhermsdorf herum gedreht. Dabei gab es für die Zuschauer genauso tolle Perspektiven zu sehen wie am Festplatz. Selbst nach 30 Jahren, die er das Treiben schon beobachtet, übt das Neben- und Durcheinander der hochbetagten Fahrzeuge auf der grünen Wiese auf Helmut Zollhöfer, Chef der veranstaltenden Oldtimerfreunde Zenngrund, eine große Faszination aus.

Heinz Wraneschitz