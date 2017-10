Mit dem Rad in Langenzenn

Was ist gut, was fehlt? Experten vor Ort unterwegs - vor 1 Stunde

LANGENZENN - Wie ist es um die Rad-Infrastruktur in Langenzenn bestellt? Dieser Frage ging eine Verkehrsschau in der Zennstadt nach.

Wie ist es mit der Rad-Infrastruktur in Langenzenn bestellt? Die Radler rund um den Landrat Matthias Dießl (li.) machten sich auf den Weg. © Landratsamt



Seit vergangenem Jahr ist der Landkreis Fürth "Fahrradfreundlicher Landkreis". Diese Auszeichnung ist auch dem Engagement und der Radverkehrsförderung der einzelnen Städte und Gemeinden zu verdanken. Um sich ein gutes Bild vor Ort zu machen, findet einmal im Jahr eine Verkehrsschau mit dem Fahrrad in einer der Landkreiskommunen statt. Landrat Matthias Dießl, Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Vertreter des ADFC-Kreisverbandes Fürth und des Staatlichen Bauamts sowie Langenzenns Bürgermeister Jürgen Habel und Mitarbeiter der Stadtverwaltung radelten einen Nachmittag lang durch Langenzenn. Die Räder stellte das örtliche Radgeschäft Boxenstopp zur Verfügung.

Ladestationen für E-Bikes

Im Rahmen von Verkehrsschauen werden Dinge diskutiert wie die Verkehrssicherheit vor Ort, geplante Baumaßnahmen, Beschilderung und Radabstellanlagen. Auch Geschwindigkeitsbegrenzungen, Radwegebenutzungs-Pflicht oder Radschutzstreifen werden thematisiert. In Langenzenn erfuhr die Gruppe, dass am Biergarten ZennOase Ladestationen für E-Bikes und am Bahnhof sogar Radboxen geplant sind. Hier empfiehlt der ADFC, unbedingt darauf zu achten, dass Radbügel montiert werden.

Über die Nürnberger Straße, an der das Thema "Radschutzstreifen" diskutiert wurde, ging es bis zur Anschlussstelle Raindorf/B 8. Hier wurden viele verschiedene Varianten erörtert. Ziel ist es, den Radverkehr vom geplanten Radweg Raindorf/Seckendorf sicher auf die Nürnberger Straße bzw. sinnvoll nach Langenzenn zu führen.

Wichtige Hinweise

Von wichtigen Hinweisen für die weitere Planung sprach Landrat Matthias Dießl im Anschluss. Insgesamt sei es spannend gewesen, zu erfahren, was die Stadt Langenzenn in den nächsten Jahren für die Radverkehrsförderung plane und wo der Landkreis als Unterstützer gefordert sei.

Bürgermeister Jürgen Habel zog ebenfalls ein positives Fazit: "Es ist uns sehr wichtig, die Infrastruktur von Langenzenn fahrradfreundlich zu gestalten. Viele Maßnahmen wurden bereits realisiert, weitere, wie Radschutzstreifen in der gesamten Nürnberger Straße bis durch Horbach, sind in Planung."

