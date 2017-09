Pünktlich zur heißen Phase des Wahlkampfes machte Theodor zu Guttenberg am Sonntag mit Wirtschaftsminister Schmidt in der Fürther Stadthalle Station. In einer Talkrunde nahm Guttenberg das Publikum mit auf eine Reise um die Welt. Thema waren vor allem die weltpolitischen Herausforderungen für Deutschland.