Es gibt Dinge, die werden mit der Zeit immer besser. Wie eine gute Flasche Wein, die TV-Serie "Seinfeld" - oder eben Oldtimer, wie sie am Wochenende in Unterulsenbach präsentiert wurden. Ob Cabrios, Traktoren oder Busse, Liebhaber zeigten ihre gut gepflegten Schätze und bewunderten auch die Fahrzeuge anderer Oldtimer-Narren.

Kärwa ist nur einmal im Jahr, auch in Stadeln! Deswegen gaben sich am Sonntag beim großen Festzug die Mannschaften des MTV, die Christuskirche, der Heimat- und Volkstrachtenverein oder die Freiwillige Feuerwehr neben anderen Institutionen des Ortsteils die Ehre und präsentierten dabei kreative Bauten, schick dekorierte Wagen und beste Kärwa-Laune.

Das Paul Hunter Classic, ein Snooker-Turnier der Extraklasse, findet dieses Wochenende in der Fürther Stadthalle statt. Am Sonntag steigt dann das große Finale - wir haben die Bilder!

Der Sport für die Gentlemen lässt sich wieder in Franken blicken! Alle Jahre wieder ist die Weltelite im Snooker zu Gast in der Fürther Stadthalle. So auch am Samstag, dem zweiten Turniertag des legendären Paul Hunter Classic.