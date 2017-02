Mit Mutter Natur auf du und du

Die „SonTakte“ der Musikschule Fürth gehen in eine neue Konzert-Runde - vor 1 Stunde

FÜRTH - 48 Ensembles mit 425 Mitwirkenden vom Elementar- bis zum Seniorenbereich sind die Herzkammer der Musikschule Fürth im Südstadtpark. Zwischen Februar und April ermöglicht die Reihe „SonTakte“ 19 Gruppen, sich einem größeren Publikum vorzustellen. Beim Auftakt des 2017er-Konzertreigens waren die FN dabei.

Sie singen schön: Cantabelles nennt sich das 2012 ins Leben gerufene Vokalterzett, das zum „SonTakte“-Start viel Applaus von den Zuhörern einsackte. © Foto: Marcus Weier



Drei Sängerinnen (Kerstin Fuchs, Franziska Rebel, Katharina Wenger) und eine Pianistin (Katharina Teichert) bilden unter der Leitung von Christina Jung das junge Vokalterzett „Cantabelles“. Die Damen bewiesen mit ihren zehn Popsongs Klangschönheit, stimmliche Homogenität und Intonationsreinheit in dreistimmigen Sätzen.

Abwechselnd übernahm eine der Sängerinnen die Solostimme, während die anderen ohne Text klanglich untermalten. Ein anspruchsvoller Song ist etwa „Mother Nature’s Son“ von den Beatles, ausdrucksvoll und mit feiner Dynamik vorgetragen. Im flotten „Niemals“ beeindruckte die sorgfältige Sprachbehandlung, und bei „Little Numbers“ klatschten die Zuhörer den groovigen Rhythmus mit. Nur das Mitsingen beim abschließenden „The Sign“ wollte trotz Aufforderung nicht so recht klappen. Sei’s drum.

Irische Folk-Songs und bekannte Traditionals präsentierte „Inisheer“ unter der Leitung von Richard Kleinmaier. Im Handumdrehen verwandelte die Formation den Konzertsaal in ein Irisch Pub. Die neun Musiker mit ihrer imposanten Instrumentenvielfalt hatten sich für diesen „SonTakte“-Abend weitere Gäste eingeladen. Auf eine flotte Polka zum Einspielen folgte der „Bethany’s Waltz“, wo die beiden Violinistinnen und die Kontrabassistin schon für ein neues Klangbild sorgten, und nach dem Liebeslied „Do you love an Apple?“ hatte der Bandoneonspieler seinen großen Auftritt. Die Harfenistin glänzte mit einem sehnsuchtsvoll-verträumten Solo, und in „The Night Pat Murphy Died“, einem in Strophen und Refrain gegliederten Gesangsstück, gesellte sich noch ein Posaunist zur Gruppe, ehe in einer weiteren Polka das auf nunmehr 14 Musiker angewachsene Ensemble den Saal mitriss. Ein gefühlvoller Abschluss war die Zugabe „Give me your Hand“.

Knackige Lautstärke

Und dann ging die Post ab mit den „Saxletten“, die vom Sopran- bis zum Basssaxofon nahezu die gesamte Instrumentenfamilie aufs Podium wuppen. Dass nicht nur die Zahl der Musikanten, sondern auch die Lautstärke an dieser Stelle des Abends deutlich zunahm, lag an den vier Mitstreitern an Schlagzeug, Klavier, Kontrabass und E-Gitarre, die Bandleader und Arrangeuer Markus Rießbeck in seine muntere Saxofonsippe integriert hatte.

Es ging los mit Duke Ellington, schon war der Funke übergesprungen. Die „Sesamstraße“ animierte den Gitarristen zu einem schönen Solo, die Rumba „Besame Mucho“ forderte ein ganz mutiges Paar zu einem perfekten Tänzchen vor der Bühne heraus, „A Night in Tunisia“ bot Gelegenheit zu temperamentvollen Instrumentalsoli, und im rockigen „Tequila“ war dann das gegenüber Alt- und Tenorsaxofon seltener zu hörende Sopransaxofon im solistischen Einsatz zu erleben. Ein besonderer Gag war das Schlagzeugsolo auf Zuruf eines Zuhörers, worüber sich der Drummer ganz besonders freute.

Nächster „SonTakte“-Termin: 12. Februar (19 Uhr) mit Querplay, Rucksax und Los Salsalidos. Musikschule Fürth, Südstadtpark 1. Eintritt frei.

GÜNTER GREB