Mit neuen Impulsen in die Gemeindearbeit

"Stark starten": Tag der Kirchenvorstände in der Stadthalle mit über 800 Ehrenamtlichen aus ganz Bayern - vor 1 Stunde

FÜRTH - Unter dem Motto "Stark starten" haben sich über 800 evangelische Kirchenvorstandsmitglieder aus ganz Bayern in der Fürther Stadthalle Impulse für ihre Arbeit in den Gemeinden geholt.

Die Kabarettprogramm „Das weiß-blaue Beffchen“ stimmte die Teilnehmer des Tags der Kirchenvorstände mit einiger Selbstironie auf die Arbeit in den Workshops ein. © Foto: Hans-Joachim Winkler



Auf dem Tag der Kirchenvorstände sprach Oberkirchenrat Michael Martin den ehrenamtlich aktiven Frauen und Männern Mut zu, vor Ort in ihren Gemeinden Neues zu schaffen, aber dabei auch Bewährtes nicht zu vergessen. Gerade in der Verbindung von Erfahrung mit den Ideen junger Kräfte ließen sich neue Impulse für die Gemeindearbeit setzen.

Allerdings gebe es auch Traditionen, für die es schwer werde, Menschen zu gewinnen. Martin verwies auf Angebote in den Gemeinden, die nicht mehr angenommen werden, aber auch auf Gebäude, die in die Jahre gekommen und wenig ausgelastet seien und deren Sanierungsbedarf zu einer großen Last werde. Das lähme oftmals die Arbeit in den Kirchenvorständen. Hier könne eine mutige Entscheidung, sich von einem Gebäude zu trennen, durchaus zu einem "Akt der Befreiung" werden.

Zu dem Treffen in Fürth waren Vertreterinnen und Vertreter aus allen rund 1530 evangelischen Kirchengemeinden in Bayern mit ihren etwa 9000 Kirchenvorstehern eingeladen. Sie wurden im vergangenen Oktober neu gewählt. Von den über zwei Millionen wahlberechtigten Protestanten im Freistaat nahm rund ein Viertel an der Wahl teil (wir berichteten).

In Workshops zu Themen wie "Sehnsucht nach mehr – Glaubenskurs für Kirchenvorstände" oder "Menschen im Blick – sozialräumliche Erkundung" wurden die neu gewählten Kirchenvorstände — darunter sehr viele, die bereits seit mehr als drei Wahlperioden Verantwortung tragen, aber auch ganz unerfahrene und ebenso einige recht junge Vertreter — auf die Aufgaben vorbereitet, die sie in den nächsten sechs Jahren erwarten. Zuvor jedoch wurden sie von der Gruppe "Das weiß-blaue Beffchen", die sich aus Seelsorgern zusammensetzt, kabarettistisch und mit viel Selbstironie auf den Tag eingestimmt. Da ging es etwa am "Stammtisch der Pfarramtssekretärinnen" ziemlich deftig zur Sache.

Hans-Joachim Winckler