Mit Privatpilot unterwegs zu individuellen Reisezielen

Pilot und Passagiere teilen sich die Kosten — Kein gewerbliches Unternehmen - vor 20 Minuten

FÜRTH - Nicht nur Stars können sich einen Privatflug leisten: Wer abseits des Massentourismus individuell und schnell ans Ziel kommen will, kann sich einem Privatpiloten anschließen. Vermittelt werden solche Trips zum Selbstkostenpreis von der Mitflugzentrale Franken. Dahinter steht ein Vacher Hobbyflieger.

Der Vacher Pilot Volker Bökemeier ist Initiator der Mitflugzentrale Franken. Hier steht er mit Gepäck vor seiner Maschine auf dem Flugplatz in Neustadt/Aisch. © Foto: Mitflugzentrale



Der Vacher Pilot Volker Bökemeier ist Initiator der Mitflugzentrale Franken. Hier steht er mit Gepäck vor seiner Maschine auf dem Flugplatz in Neustadt/Aisch. Foto: Foto: Mitflugzentrale



Es gibt billigere Freizeitbeschäftigungen als die Fliegerei. Aber für Volker Bökemeier, einen promovierten Maschinenbauingenieur im Ruhestand, ist es die schönste auf der Welt. Im Cockpit zwischen Himmel und Erde lebt der Vacher auf. Als Normalverbraucher muss er allerdings zusehen, wie er die nicht unerheblichen Kosten seiner Leidenschaft zügeln kann.

Vor rund vier Jahren kam der heute 73-Jährige auf die Idee, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, Mitflieger als Mitzahler zu befördern. Das war die Geburtsstunde der Mitflugzentrale Franken. Die Börse vermittelt zwischen Freizeitpiloten und Passagieren. Vorbild sind die Mitfahrzentralen im Autoverkehr.

"Viele nette Menschen habe ich dadurch schon kennengelernt", sagt er. Unter seinen Passagieren waren überraschend auch Schüler, die er als Theorielehrer einer privaten Flugschule unterrichtet hatte. Etwa 50 Stunden, schätzt Volker Bökemeier, ist er im Jahr in der Luft. Ein teurer Spaß bei 2,80 Euro für den Liter Flugbenzin. "In einer Stunde sind da schnell einmal 40 Liter durchgepustet", sagt er.

Ein Lückenschluss

Zu einem Renner hat sich das Mitflugangebot bislang allerdings noch nicht entwickelt. Die Resonanz ist mit etwa zehn Flügen im Jahr überschaubar. Doch wird damit eine Lücke zu ähnlichen Service-Angeboten geschlossen. Etwa zur deutsch-französischen Plattform Wingby. Deren Stärke ist das Vermitteln von Rundflügen als Ergänzung zu den von Vereinen an den Regionalflugplätzen angebotenen Touren.

Für Streckenflüge im Privat- und Businessbereich ist die Trefferquote von angebotener und nachgefragter Strecke dabei äußerst gering. Hier setzt die Mitflugzentrale Franken ein neues Konzept um: Registrierte Privatpiloten aus der Region fliegen Mitflieger dahin, wo diese wollen oder müssen. Die Flugzeugführer reisen gewissermaßen mit. Und das tun sie nicht gewerblich.

Der Einsatzradius der einmotorigen Sportflugzeugen beschränkt sich ohne Zwischenlandung auf rund 1000 Kilometer. Das reicht aber immerhin bis ans Mittelmeer oder auch nach Sylt, in entlegene polnische Regionen ebenso wie nach Frankreich. Die Transportkapazitäten der Viersitzer sind allerdings mit zwei Passagieren und ein wenig Gepäck ausgereizt.

Unkompliziert und mit überschaubarem finanziellen Aufwand lassen sich so jedoch auch Ziele erreichen, die abseits der Verkehrsfluglinien liegen. Und billiger als das Chartern eines Geschäftsflugzeugs ist das Mitfliegen allemal. Für Sportpiloten, die einfach nur fliegen wollen, rechnet sich das Modell durch Beteiligung der Passagiere an den Flugkosten.

Diese werden zwischen dem Piloten und dem Mitflieger geteilt. Die Kosten des Mitfliegers hängen vom Flugzeugtyp ab und werden je Flug einzeln vereinbart. Anhaltswerte sind: 1 Euro pro Flugkilometer plus Flugplatzgebühren bei Streckenflügen oder 250 Euro pro Flugstunde plus Flugplatzgebühren für Rundflüge für den Anteil von ein bis zwei Sitzen. Bei mehrtägigen Reisen kann man sich von einem Piloten der Mitflugzentrale auch wieder abholen lassen. Für Leerflüge müssen in diesem Fall 25 bis 50 Prozent der Kosten übernommen werden. Finanziell geregelt ist auch das Abholen von Mitfliegern mit dem Pkw zum Flugplatz. Dabei fallen pro Kilometer 50 Cent an.

Kein Vergleich

Mit den zu Dumpingpreisen angebotenen Billigflügen können diese Individualtouren natürlich nicht verglichen werden. Das weiß auch Bökemeier, der heuer mit dem Linienflieger für gerade mal 150 Euro nach Marrakesch reist. Doch dagegen stehen die vielen Möglichkeiten der Reiseziele in einem begrenzten Umfeld und das individuelle Erlebnis. Mitgenommen werden Fluggäste auf der Grundlage von nicht genehmigungspflichtigen Selbstkostenflügen.

Ein Vertragsverhältnis entsteht nur zwischen dem Piloten und dem mitfliegenden Fluggast. Die Mitflugzentrale Franken vermittelt lediglich. Für die Sportflugzeuge besteht ebenso wie für Autos eine gesetzliche Haftpflichtversicherung, in deren Rahmen auch der Fluggast versichert ist. Für alle darüber hinausgehenden Ansprüche müssen die Mitfliegenden eine Verzichtserklärung abgeben.

Bökemeier verweist in diesem Zusammenhang jedoch darauf, dass nur erfahrene Piloten mit mindestens 500 Flugstunden im Einsatz seien. Ihre Privatflugzeuge unterlägen außerdem einer streng geregelten Wartung in gesetzlich festgelegten Intervallen nach Betriebsstunden und Zeit, die nur von amtlich zugelassenen und geprüften Betrieben durchgeführt werden dürfe. Die Beschränkung auf zwei Fluggäste bei viersitzigen Flugzeugen diene zur Erhöhung der Leistungsreserven des Flugzeugs.

Nur Sichtflug

Auch wenn Geschäfts- und Privatreisen mit dem Sportflugzeug zu einem besonderen Erlebnis werden, ist diese Reiseform doch einigen Einschränkungen unterworfen. So kann nur tagsüber geflogen werden und nur auf Sicht. Letzteres versieht feste Termine mit einem großen Fragezeichen. Gestartet wird von allen zugelassenen Flugplätzen in der Region. Mehrtägige Rundreisen sind ebenso möglich wie Kurierflüge.

Und so funktioniert das Mitfliegen: Interessenten fragen ihren geplanten Flug bei der Mitflugzentrale Franken per Mail oder telefonisch an. Die Einrichtung prüft dann kurzfristig, ob der Flug mit den zur Verfügung stehenden Piloten und Flugzeugen durchgeführt werden kann – und zu welchen Kosten. Die Mitflugzentrale nennt schließlich die Kontaktdaten des Piloten. Alle weiteren Vereinbarungen werden direkt zwischen dem Piloten und dem Fluggast getroffen.

Mitflugzentrale Franken, E-Mail: air-service-sued@t-online.de, Telefon: (01 51) 70 52 56 61, Näheres: www.mitflugzentralefranken.jimdo.com

Volker Dittmar