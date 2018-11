Mit seiner neuen Weihnachtspyramide und einem Tag Vorsprung zu Nürnberg wurde am Donnerstag der Fürther Weihnachtsmarkt eröffnet.

Am Mittwochabend ist es kurz hinter dem Ortsausgang von Roßtal in Richtung B14 zu einem tödlichen Unfall gekommen, bei dem ein Audi einen 58-jährigen Fußgänger erfasst hat. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.