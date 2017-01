Mit roher Gewalt: Einbruch in Fürther Lottogeschäft

Kriminalpolizei sucht Zeugen für die Tat in der Fußgängerzone - vor 1 Stunde

FÜRTH - In der Nacht zum Dienstag sind Einbrecher in einen Lottoladen in der Fürther Innenstadt eingestiegen. Der Sachschaden ist groß. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die Täter gelangten offenbar nur mit roher Gewalt

in das Innere des Geschäfts in der Schwabacher Straße 7 (Fußgängerzone Richtung Rathaus). Details zu den Zerstörungen gibt die Polizei nicht preis: "Das ist Täterwissen", sagt eine Sprecherin.

Nun hofft das zuständige Kommissariat der Kripo in Fürth, dass Zeugen die Einbrecher beobachtet haben. Als mögliche Tatzeit nennt es 18 Uhr am Montagabend bis zum Geschäftsbeginn gegen 7 Uhr am Dienstagmorgen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

fn

