Mit Trickfilm zum Wettbewerbserfolg

Siebtklässler der Pestalozzischule boten der Verführung zum Qualmen kreativ Paroli - vor 49 Minuten

FÜRTH - 300 Euro mehr hat die Klasse 7bM der Fürther Pestalozzischule in ihrer Kasse, weil sie ein halbes Jahr lang rauchfrei geblieben ist. Mit ihrem Trickfilm zum Thema haben die Schüler einen Landeswettbewerb gewonnen.

Die Klassensprecher der 7bM, Luan und Kim, haben die Urkunden entgegengenommen. Hinter ihnen ihre Mitschüler mit (von rechts) Bürgermeister Markus Braun, Lehrerin Andrea Wacker und Wilfried Kohl vom Landratsamt. © Foto: Martin Schülbe



Be smart, don‘t start (zu deutsch: Sei schlau, fang nicht an) – so heißt der bundesweite Wettbewerb für Schulklassen, die die Finger von Zigaretten lassen. Seit Jahren wollte Andrea Wacker teilnehmen, doch seit sie 2001 den Lehrerberuf ergriffen hat, war in jeder ihrer Klassen jemand dem Glimmstängel verfallen. Auch in den siebten Klassen an der Fürther Pestalozzischule.

Mit der 7bM hat sich das geändert. "Die verabscheuen das regelrecht, das habe ich so noch nie erlebt", sagte sie über die Zwölf- und 13-Jährigen, als die Wettbewerbsteilnahme am Mittwoch schließlich mit zwei Urkunden endete. In der Landeswertung belegten die Schüler den ersten, in der Bundeswertung den zweiten Platz.

Dafür hat die Klasse nicht nur aufs Rauchen verzichtet, sondern sich auch künstlerisch betätigt. Die Schüler dachten sich eine Geschichte aus und realisierten sie als Trickfilm, mit technischer Unterstützung des Jugendmedienzentrums Connect. Den führten sie natürlich auch Wilfried Kohl vor, der die Urkunden vorbeibrachte. Der Sozialpädagoge betreut den Wettbewerb im Landratsamt.

Die Schüler hätten gleich doppelt gespart, rechnete Kohl vor: "Immerhin kostet eine Schachtel Zigaretten mittlerweile bis zu sieben Euro." Nun brachte er 250 Euro für die Klassenkasse mit. Weitere 50 Euro steuerte Markus Braun bei, Bürgermeister und Referent für Schule, Bildung und Sport. "Wer dieses halbe Jahr durchgehalten hat, hat beste Chancen auf ein rauchfreies Leben", so der Bürgermeister.

"Teilweise fangen die Kinder schon in der Grundschule mit dem Rauchen an", sagte Wacker. Unter anderem macht sie ältere Freunde dafür verantwortlich, die dazu verleiten würden. Diesen Umstand thematisierte auch der Trickfilm, dessen Botschaft lautet: Man muss nicht rauchen, um kein Außenseiter zu sein. "Viele Schüler sagen aber auch, dass sie nie rauchen würden, weil ihre Eltern es tun."

Insgesamt machten in Bayern 974 Klassen beim Wettbewerb mit, 802 davon hielten durch. Bundesweit blieben von 6704 Klassen 5326 standhaft.

Martin Schülbe