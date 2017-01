Mit Wasser und Farben: Silent Clubbing im Palm Beach

Besondere Party im Erlebnisbad - Per Kopfhörer die passende Musik - vor 1 Stunde

FÜRTH - Klassische Poolparty war gestern: Am Samstagabend konnten sich die Gäste des Palm Beach beim Silent Clubbing amüsieren. Dabei bekamen sie über Kopfhörer genau die passende Musik zum Tanzen - und konnten sich den Kanal selbst aussuchen. Wir haben die Bilder!

Am Samstagabend fand im Palm Beach in Stein das Saunafest statt. Beim Silent Clubbing bekamen die Besucher so einiges auf die Ohren. Aus rund drei Kanälen konnten die Gäste ihre eigene Musik bestimmen, der sie zum Feiern über die Kopfhörer lauschen konnten. Daneben gab es auch noch die Möglichkeit, sich ein Bodypainting verpassen zu lassen.