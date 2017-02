Mitgefühl mit Tom: Spendenberg wächst auf 71.000 Euro

Gedeckt sind die Kosten der Typisierungsaktion damit noch nicht - vor 48 Minuten

OBERMICHELBACH - Die Typisierungsaktion für den leukämiekranken Tom war die größte, die Fürth bisher erlebt hat. Wie groß die Anteilnahme ist, zeigt sich aber auch am gewaltigen Spendenaufkommen.

Der 17-jährige Tom braucht einen Stammzellenspender, um die Leukämie zu besiegen. © privat



Das Ziel, das sich die Organisatoren der Aktion anfangs gesetzt hatten – 20.000 Euro für die DKMS – , war sogar schon vor der Veranstaltung erreicht, bei der sich Ende Januar in Seukendorf mehr als 2500 Menschen als potenzielle Stammzellenspender in die Datenbank der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) aufnehmen ließen. Während der Aktion wuchs die Summe weiter – an jenem Samstagabend notierten die Helfer schließlich exakt 51.533,76 Euro.

Inzwischen sind sogar mehr als 71.000 Euro zusammengekommen, wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervorgeht. In dem Schreiben bedanken sich Tom und seine Eltern ein weiteres Mal bei allen, die sie unterstützt haben. Die Kosten der Aktion liegen übrigens immer noch über dem Spendenberg: Denn jede einzelne Typisierung kostet die DKMS 40 Euro – die Registrierung sämtlicher Teilnehmer in Seukendorf also mehr als 100 000 Euro. Weitere Geldspenden sind daher willkommen.

Und auch über jeden, der sich noch online als potenzieller Stammzellenspender registriert und somit Leukämiekranken auf der ganzen Welt helfen könnte, freuen sich Organisation und Helfer: Jeder siebte Blutkrebspatient findet keinen genetischen Zwilling. Deshalb sei es unheimlich wichtig, dass die Datenbank wächst, sagt Angelika Roth, Leiterin der Realschule in Langenzenn, die Tom besucht.

Der 17-Jährige hat einen passenden Stammzellenspender in Griechenland gefunden. Dennoch wird auch für Tom noch weiter gesucht, sollte noch etwas dazwischenkommen.

DKMS-Spendenkonto: IBAN: DE27 7625 0000 0040 2824 93; BIC: BYLADEM1SFU

czi