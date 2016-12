Mittelfranken-Pop zwischen Reihern und Pinguinen

„Pop Rot Weiß“ holte akustische Musik in die Fürther Badstraße 8 - 19.12.2016 15:45 Uhr

FÜRTH - Leonard Cohen ist tot, doch der Folk lebt. Und zwar im Kulturort Badstraße 8 am Rednitzufer. Dort baten am prasselnden Feuer gleich vier Gruppen und Interpreten zur vorweihnachtlichen Bescherung.

Bezaubernde Klangeffekte, schöner Harmoniegesang: Sebastian Birk und Jakob Heeren sind das Duo „Rainer Reiher“ und hinterließen am Samstagabend ein besinnlich gestimmtes Kulturort-Publikum. © Foto: Tim Händel



Den Auftakt des musikalischen Viererpakets „Badstraße 8! Rot Weiß#1“ macht an diesem Abend Uli Tsitsos. Ganz allein und unbegleitet sitzt er mit seiner Klampfe auf der Bühne, lediglich ein ausgestopfter Reiher leistet ihm stumm Gesellschaft — nicht nur ihm, auch den folgenden Interpreten, denn der Reiher ist das Maskottchen des Duos „Rainer Reiher“.

Tsitsos hat seinen Bob Dylan intensiv angehört, mal bringt er kurze, dann ausufernd lange Klageballaden von sich, deren Weltschmerzjammer jeden Präriewolf zum Mitsingen einlädt. Das müsste zu später Stunde, wenn der Bier- und Weinpegel steigt und die Sentimentalität überhand nimmt, überzeugen. Als Auftakt wirkt es eher unfreiwillig tragikomisch. Als ob da jemand seinen Heiligabend-Blues vorwegnimmt, allein im Stübchen sitzt und über die böse Welt klagt: „Keiner hat mich lieb!“

Gottlob platzen nach 45 Minuten Rainer Reiher alias Sebastian Birk und Jakob Heeren mit ihren komischen Mützen in das Stübchen und bringen Licht ins Dunkel. Birk hat eine Charango mitgebracht, das ist ein südamerikanisches, doppelsaitig bespanntes Zupfinstrument, irgendwie eine Mischform aus Mandoline und Ukulele. Zusammen mit Gitarre, E-Piano und Mundharmonika ergeben sich da bezaubernde Klangeffekte, doch am wärmsten nimmt der wohl aufeinander abgestimmte Harmoniegesang der beiden ein. Vor dem inneren Auge strahlt der Christbaum.

Bleibt doch, ihr singt so schön! Doch nein, nun kommt das Duo Babeth aus Nürnberg (Barbara Zimmer und Matthias Böhm), wieder nur Klampfe, mit E-Piano und zur Abwechslung mit Frauenstimme. Eine schöne Stimme hat Barbara Zimmer, und auch ihre Balladen nehmen für sich ein. Es sind spannende, fesselnde Erzählungen, die sie da von sich geben, nur verhalten hallt die Klage, von Larmoyanz keine Spur.

Den Abschluss bildet wiederum ein Duo mit einem Vogel, „We brought a Penguin“. Stimmlich zwar erkältungsbedingt nicht so ganz auf der Höhe und instrumental bloß auf zwei Gitarren beschränkt, wissen auch Patrick Reif und Johannes Weichelt ihren Auftritt zwar nicht allzu fesselnd, so doch harmonisch zu gestalten. So findet der arme Einsame im Folk-Kämmerchen, den Uli Tsitsos vor dem inneren Auge heraufbeschworen hatte, doch noch zu seiner passenden Gesellschaft, die ihn wärmt und tröstet. In diesem Sinne also hat „Badstraße 8! Rot Weiß#1“, auf die Beine gestellt von der neuen „Pop Rot Weiß“-Initiative des Bezirks Mittelfranken zur Förderung der lokalen Musikszene, seine Bewährungsprobe bestanden.

REINHARD KALB