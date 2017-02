Mitten in der Nacht: Abgemeldeter Pkw brennt in Fürth

FÜRTH - Ein abgemeldetes Fahrzeug ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Rudolf-Schiestl-Straße in Fürth in Flammen aufgegangen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch völlig rätselhaft. Die Polizei ermittelt.

Es war kurz nach Mitternacht, als in der Rudolf-Schiestl-Straße in Fürth plötzlich Flammen loderten. Ein auf einem Parkplatz abgestellter Opel hatte, so ein Polizeisprecher, "im hinteren Bereich Feuer gefangen". Gegen 0.42 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand. Der Wagen sei abgemeldet gewesen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar, ebenso wie die Ursache. Die Polizei ermittelt.

