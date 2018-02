Modefotografin und Künstlerin: Ella Dons faszinierende Werke

FÜRTH - Ein Versprechen: "Authentic" nennt die Fotografin Ella Don ihre Bilderschau, die sie mit dem Maler Karl Zwieback in ihrer Studio-Galerie in der Schwabacher Straße präsentiert.

Als Mode- und Werbefotografin ist Ella Don weltweit im Einsatz. In ihrer Studio-Galerie in der Südstadt stellt sie bis Ende März an der Seite von Karl Zwieback aus. © Foto: Edgar Pfrogner



Echt? Gute Frage. Was verdient denn schon so genannt zu werden? Und überhaupt: Kann ein Foto je echt oder gar authentisch sein? Steckt in Zeiten von Bildbearbeitungsprogrammen und Retusche-Tools nicht allein schon in der Frage ein Widerspruch? Ella Don hat den Mut, ihrer Ausstellung einen herausfordernden Titel zu geben, und sie setzt der scheinbaren Provokation auch eine Antwort entgegen, die überzeugt.

Denn die Bilder der jungen Fotografin, die von Fürth aus international arbeitet, enthüllen Einblicke in höchstpersönliche Wahrheiten. Sie kommentieren die wesentlichen Fragen, die sich an den Wendepunkten des Lebens stellen, wenn es darum geht, Vergangenes abzustreifen und Neues zu umarmen. Wie eine Definition dieses Zustands erwartet die Besucher beim Eintritt in Ella Dons Atelier-Laden, der jetzt zur Galerie geworden ist, das blicklose Schwarz-Weiß-Porträt eines Mannes.

Auf imposanten drei Meter auf 1,40 Meter könnte das auch ein Tatort-Foto sein. Schließlich liegt da einer mit verdrehten Augen, hingestreckt von was auch immer. Doch statt Blut rinnt ihm glitzerndes Zeug aus dem Mund. "Der wird vom Partyboy zum anständigen Bub", schlägt Ella Don lachend vor. Die 30-Jährige, die ihren Geburtsort mit "weit im Osten" benennt, verrät, dass sie ihr Model für diese Aufnahme bei einem Shooting kennenlernte. Joshua Daniel Barney (26) aus Los Angeles sei so etwas wie die Inspiration für diese Schau.

Das Wesen der gezeigten Arbeiten führt allerdings auf direktem Weg zu der Künstlerin selbst zurück. Ella Don, die unter anderem als Werbefotografin Projekte für Kunden aus Wirtschaft, Industrie und Medien realisiert, zählt als Referenzen zum Beispiel ihre Zusammenarbeit mit Magazinen wie Glamour, InStyle oder myself auf. Vor ihrer Kamera standen aber auch bereits Stars des FC Bayern München.

Bei all den unterschiedlichen Einsätzen und Aufgaben dominieren eine manchmal atemberaubende Kombination aus Leidenschaft, Hingabe an das, was sie schon früh ("Mit 12 hab’ ich meinem Vater die Kamera abgeholt") als ihre Berufung erkannt hat, und einem Humor, der keine Schranken kennt. Bei ihr trägt eine hochschwangere Frau als "Mother of the Universe" einen Stormtrooper-Helm aus dem "Star Wars"-Kosmos, sonst nichts. Die Selbstverständlichkeit, mit der diese Kriegerin ihr Gegenüber anvisiert, ist entwaffnend. Bei wem hier die Macht ist, dürfte ja wohl klar sein.

Ella Don fokussiert unerbittlich das, worauf es ihr ankommt. Für schmückendes Beiwerk und Mätzchen ist kein Platz. Genauso kompromisslos ist auch der Schnitt, den sie ihren Bildern verpasst. Da ist etwa diese Frau, die eine transparente Plexiglastasche vor ihre nackte Brust hält. Nur ihr Torso ist zu erkennen. Die Botschaft steckt in der kühlen Sachlichkeit der Geste und kommt auch so an: Die Entblößung enthüllt nichts, das Wesentliche steckt im Gefühl, und davon wird absolut nichts offenbart oder gar geteilt.

Das ist eine Attitüde, die sich auch auf den Arbeiten des großen Helmut Newton aufspüren lässt. Bei der Fürther Fotokünstlerin findet sich dazu eine Beimischung von Sehnsüchten, die von Befreiung erzählen. Überkommene Ich-Formen werden abgespült, gehäutet, abgeschnitten. Was darunter liegt, muss sich erst noch zeigen.

Von einer komplett konträren Warte greifen die Arbeiten des Nürnberger Malers Karl Zwieback – alias Marcel Huber – in die Wahrnehmung der Betrachter ein. Intuitiv wirken seine Darstellungen, die fieberhaft Gedankensplitter, Träume, Szenen zu dokumentieren scheinen. Es sind Protokolle in Acryl und Öl, versetzt mit Mementos der Popkultur. In ihrer Summe werden sie zu einem Archiv vergangener Augenblicke. Erinnert, wohl gemerkt. Nicht festgehalten.

"Authentic": Studio-Galerie Ella Don" (Schwabacher Straße 61). Nach Absprache unter Tel. (0176) 61 26 49 50. Bis 31. März.

