Moderner Bau trifft Fachwerk

Der Sieger im Architektenwettbewerb Kulturquartier Mühlstraße steht fest - vor 1 Stunde

STEIN - Wo jetzt Heimatmuseum und Bücherei unterbracht sind, im ältesten Fachwerkhaus Steins an der Mühlstraße, wird das künftige Kulturquartier entstehen. Der Gewinner des Architektenwettbewerbs steht nun fest: Es ist ein Büro aus Frankfurt am Main.

Bücherei und Heimatmuseum teilen sich aktuell den Platz in dem alten Fachwerkgebäude an der Ecke Steiner Hauptstraße und Mühlstraße. Ein Anbau auf dem dahinter gelegenen Areal wird es ins Kulturquartier der Stadt verwandeln. © F.: Winckler



Zwölf Architekten aus dem deutschsprachigen Raum beteiligten sich an dem Wettbewerb, den die Stadt im Frühjahr 2018 gestartet hatte. Ihr Auftrag war es, den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes und einen großzügigen Neubau mit rund 1200 Quadratmetern Fläche zu planen.

Aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Österreich kamen Vorschläge. Bürgermeister Kurt Krömer schlussfolgerte daraus, dass es sich um eine "reizvolle Aufgabe" gehandelt habe. Wieso das Modell des Büros Meurer, Generalplaner aus Frankfurt am Main, gewonnen hat, erklärte Bauamtsleiter Wolfgang Schaffrien: "Mit einem zweiteiligen Satteldach verspricht das geplante Gebäude eine ansprechende Eingliederung in den Altstadtkern sowie an das Fachwerkhaus, das es zu erweitern gilt."

Der winkelförmige Anbau überzeugte unter anderem mit seiner zeitgemäßen Fassade. Der moderne Bau integriert das Logo der Stadt Stein in einer Lochfassade. Entstehen wird ein Vorplatz auf der Rückseite des Altbaus, der als Außenfläche für das künftige Café dient. Ein Innenhof ist dem Heimatmuseum zugeordnet, er ist später als Ausstellungsfläche nutzbar.

Zur Jury gehörten die drei Bürgermeister Kurt Krömer, Bertram Höfer und Walter Nüßler sowie vier Architekten und einige Berater und Stellvertreter. In drei Runden bewertete das Gremium, inwieweit das von der Stadt Stein vorgesehene Nutzungskonzept umgesetzt wurde, ob sich das Gebäude gut in die Altstadt und das benachbarte Areal einfügen würde und nicht zuletzt die architektonische Qualität.

Bücherei erhält mehr Platz

Im Kulturquartier, das den alten Fachwerkbau und den neuen Anbau umfasst, soll die Bücherei mehr Platz bekommen, und neben dem Heimatmuseum wird eine zusätzliche Begegnungsstätte für Bürger, Künstler und Vereine entstehen. Auch eine Tourist-Information wird darin untergebracht.

Die drei preisgekrönten Arbeiten, zwei sogenannte Anerkennungen sowie die restlichen eingereichten Modelle können alle Interessierten noch bis 6. Februar im Einkaufszentrum Forum Stein besichtigten.

fn