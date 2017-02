Mord an Fürther Obdachlosem: Verdächtige vor Gericht

NÜRNBERG / FÜRTH - Ab Donnerstag stehen zwei Männer im Alter von 30 und 59 Jahren wegen Mordes vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Sie sollen im März 2016 einen Obdachlosen aus Habgier umgebracht haben.

Fundort der Leiche: Das Haus Ecke Schwabacher Straße und Karolinenstraße steht schon seit Jahren leer. © Winckler



Zwei Jugendliche fanden den Leichnam des 58-Jährigen in einem leer stehenden Haus in der Fürther Südstadt. Das Sandsteingebäude an der Ecke Karolinenstraße und Schwabacher Straße wurde in der Vergangenheit häufiger von Obdachlosen als Nachtlager genutzt.

Zunächst war die Identität des Toten unklar. Unter anderem anhand von Zahnschemata kam heraus, dass es sich um Hermann U. handelte, der in der Kleeblattstadt oft mit seiner Gitarre unterwegs war.

Die Kriminalpolizei Fürth bildete nach dem grausigen Fund eine Ermittlungskommission namens "Villa". Im April 2016 wurde zunächst ein damals 58 Jahre alter Verdächtiger in Leipzig festgenommen, im Dezember 2016 dann ein 30-Jähriger.

Die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz haben, sollen den 58-jährigen Fürther brutal getötet und dann seine Habseligkeiten gestohlen haben.

Die Staatsanwaltschaft geht deshalb von Mord aus Habgier aus. Für den Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts sind bislang fünf Verhandlungstage geplant.

